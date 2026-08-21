Libertadores define três confrontos das quartas; veja os caminhos dos brasileiros

A Libertadores já tem três dos quatro confrontos das quartas de final definidos. Com o encerramento dos jogos das oitavas nesta semana, Corinthians, Palmeiras e Fluminense conheceram seus adversários, enquanto o Flamengo ainda aguarda a definição do último duelo.

Ao todo, quatro clubes brasileiros seguem na disputa pelo título continental. O Corinthians terá pela frente o Estudiantes, o Palmeiras enfrentará a LDU e o Fluminense medirá forças com o Platense. A última vaga será decidida entre Tolima e Independiente del Valle, que disputam um confronto atrasado.

Veja os confrontos das quartas de final

O Corinthians foi o último brasileiro a confirmar sua classificação nesta semana. Depois de eliminar o Rosario Central, o time paulista terá o Estudiantes pela frente. O primeiro jogo será disputado na Argentina, enquanto a decisão acontecerá na Neo Química Arena.

O Palmeiras, por sua vez, confirmou o favoritismo diante do Cerro Porteño e avançou para enfrentar a LDU. O clube equatoriano eliminou o Mirassol e será o adversário do Verdão na próxima fase.

Quem também terá um argentino pelo caminho é o Fluminense. Depois de eliminar o Independiente Rivadavia nos pênaltis, o Tricolor enfrentará o Platense, que avançou após superar o rival nas oitavas.

Já o Flamengo é o único brasileiro que ainda não conhece seu adversário. A equipe enfrentará o vencedor de Tolima x Independiente del Valle.

O confronto foi adiado pela Conmebol após o terremoto que atingiu a Colômbia. Na partida de ida, o Independiente del Valle venceu por 1 a 0 e terá a vantagem no jogo de volta, marcado para terça-feira, 25, no Equador.

Confrontos das quartas de final

Estudiantes x Corinthians

Tolima ou Independiente del Valle x Flamengo

Palmeiras x LDU

Fluminense x Platense

Datas da reta final

As quartas de final da Libertadores estão previstas para acontecer entre 8 e 17 de setembro. Na sequência, as semifinais serão disputadas nos dias 13 e 22 de outubro.

A grande decisão está marcada para 28 de novembro.

Quanto vale cada fase da Libertadores?

Além da disputa esportiva, a competição representa uma importante fonte de receita para os clubes. A classificação para as quartas de final garante US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 9 milhões.

Os valores aumentam nas fases seguintes:

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão, cerca de R$ 6,44 milhões

Quartas de final: US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 9 milhões

Semifinal: US$ 2,3 milhões, cerca de R$ 11,85 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões, cerca de R$ 36 milhões

Campeão: US$ 25 milhões, cerca de R$ 129 milhões

Com quatro brasileiros ainda vivos, o país terá presença garantida em pelo menos uma das semifinais. O chaveamento, porém, pode colocar os clubes do país frente a frente antes da decisão.