Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jornal dos EUA faz obituário 'atrasado' e homenageia Garrincha

texto destaca as características físicas que tornaram sua história ainda mais singular: a perna esquerda arqueada para fora e a direita mais curta

Texto sobre o jogador acabou saindo na edição de segunda-feira do jornal (ullstein bild/ullstein bild/Getty Images)

Texto sobre o jogador acabou saindo na edição de segunda-feira do jornal (ullstein bild/ullstein bild/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de julho de 2026 às 14h55.

Quarenta e três anos após a morte de Garrincha, o jornal americano The New York Times publicou um obituário dedicado ao ex-jogador brasileiro. O texto foi disponibilizado no site da publicação em 10 de julho e chegou à edição impressa da última segunda-feira com o título “Garrincha, o brilhante e ferido herói brasileiro das Copas do Mundo”.

A homenagem integra a série Overlooked No More (“Não mais esquecidos”), criada para resgatar histórias de personalidades que não receberam obituários do jornal à época de suas mortes.

Lançado em 2018, no Dia Internacional da Mulher, o projeto surgiu a partir do reconhecimento de que, desde a fundação do periódico, em 1851, a seção privilegiou majoritariamente homens brancos, deixando de registrar figuras relevantes de diferentes grupos e origens.

O texto sobre Garrincha

Assinado pelo jornalista Jeré Longman, o obituário percorre a trajetória de Manoel Francisco dos Santos desde a infância em Pau Grande, na Baixada Fluminense, até sua consagração como um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro.

O texto destaca as características físicas que tornaram sua história ainda mais singular: a perna esquerda arqueada para fora e a direita mais curta, voltada para dentro. Segundo a publicação, foi justamente dessa combinação incomum que nasceu o estilo de jogo imprevisível que transformou Garrincha em um driblador quase impossível de ser marcado.

A reportagem relembra ainda a importância do ponta-direita nas campanhas dos títulos mundiais de 1958 e 1962. No segundo triunfo, após a lesão de Pelé, Garrincha assumiu papel central na seleção brasileira e foi decisivo em partidas como as disputadas contra Inglaterra e Chile. Mais do que pelos números, o New York Times descreve o brasileiro como um talento raro, capaz de transformar o futebol em espetáculo com sua maneira irreverente e criativa de jogar.

O texto também aborda os episódios mais difíceis de sua vida fora dos gramados. A publicação relembra os problemas familiares e financeiros enfrentados pelo ex-jogador, além da longa luta contra o alcoolismo. Com a saúde cada vez mais debilitada, Garrincha morreu no Rio de Janeiro em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, em decorrência de complicações relacionadas à dependência de álcool.

Ao incluir o brasileiro na série Overlooked No More, o jornal busca corrigir uma ausência em seu próprio arquivo, e não a falta de reconhecimento de um personagem que segue reverenciado no Brasil.

Publicado durante a reta final da Copa do Mundo de 2026, o obituário reforça a dimensão internacional do legado de Garrincha e apresenta sua trajetória a novas gerações, resgatando a história do “Anjo das Pernas Tortas” décadas após sua morte.

Acompanhe tudo sobre:Seleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Após o petróleo e futebol, Arábia Saudita quer superar EUA e China no domínio da indústria de games

Horas antes de duelo com França, Lamine Yamal 'lembra' vitórias da Espanha em fotos

Atacante revela segredo da Espanha para relaxar antes da semifinal contra a França

'Quase' na final da Copa, goleiro da França nasceu a menos de 200 km do Brasil

Mais na Exame

Esporte

Após o petróleo e futebol, Arábia Saudita quer superar EUA e China no domínio da indústria de games

ExameLab

Como usar o LinkedIn para procurar emprego em 2026?

Carreira

Microsoft e LinkedIn analisaram o futuro do trabalho e da IA — e tudo aponta para essas habilidades

Mercados

ASA ainda acredita em Ibovespa nos 300 mil pontos: 'vai depender da eleição'