Quais seleções têm mais títulos da Copa do Mundo? Veja ranking dos maiores campeões

A Copa do Mundo reúne algumas das maiores rivalidades e seleções mais tradicionais do futebol. Ao longo da história do torneio, apenas oito países conseguiram levantar a taça, mas poucos construíram uma hegemonia capaz de transformar gerações de jogadores.

No topo da lista aparece a Seleção Brasileira. Dona de cinco títulos mundiais, o Brasil segue como o maior campeão da história da competição, embora conviva com um jejum que já ultrapassa duas décadas.

Logo atrás surgem gigantes europeus e sul-americanos que marcaram diferentes eras do futebol mundial.

Brasil lidera com cinco títulos mundiais

Nenhuma seleção venceu a Copa do Mundo tantas vezes quanto o Brasil. Nosso país conquistou seus cinco títulos nas edições de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, tornando-se a única seleção pentacampeã do planeta.

A trajetória brasileira mistura diferentes gerações históricas. O primeiro troféu veio com Pelé brilhando ainda adolescente, na Suécia, em 1958. O bicampeonato foi confirmado quatro anos depois, no Chile.

Em 1970, no México, o Brasil liderado por Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino e Carlos Alberto Torres conquistou o tricampeonato com uma das equipes mais lembradas da história do esporte.

Os dois títulos mais recentes vieram em 1994, nos Estados Unidos, e em 2002, na campanha estrelada por Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e companhia.

Alemanha e Itália aparecem logo atrás

Atrás do Brasil, Alemanha e Itália dividem a segunda posição no ranking histórico. As duas seleções somam quatro títulos mundiais.

A Alemanha ergueu a taça em 1954, 1974, 1990 e 2014. O título mais recente ficou marcado pela campanha dominante, encerrada com a vitória sobre a Argentina no Maracanã.

Já a Itália foi campeã em 1934, 1938, 1982 e 2006. Os italianos, inclusive, foram a primeira seleção europeia a conquistar um bicampeonato consecutivo.

Apesar da tradição, ambas vivem momentos distintos. Enquanto os alemães seguem frequentando grandes torneios, a Itália amarga ausências recentes em Copas do Mundo.

Argentina encostou após o título de Messi

A Argentina aparece logo na sequência com três títulos mundiais. Os argentinos venceram a Copa em 1978, 1986 e 2022.

A conquista mais recente teve Lionel Messi como protagonista absoluto. Após o vice-campeonato em 2014, o camisa 10 liderou a Albiceleste até a taça no Catar, encerrando uma espera de 36 anos pelo tricampeonato.

O título consolidou ainda mais a Argentina entre as grandes potências do futebol mundial.

França e Uruguai completam grupo de bicampeões

Duas seleções dividem a prateleira dos bicampeões. A França conquistou a Copa do Mundo em 1998 e 2018, com gerações lideradas por Zidane e Mbappé, respectivamente.

Já o Uruguai possui um peso histórico singular: além do bicampeonato em 1930 e 1950, a Celeste venceu justamente a primeira Copa da história e protagonizou o famoso “Maracanazo” diante do Brasil.

Espanha e Inglaterra fecharam a lista dos campeões

Somente outras duas seleções conseguiram conquistar o Mundial. A Inglaterra venceu sua única Copa em 1966, jogando em casa.

Décadas depois, foi a vez da Espanha entrar para o seleto grupo. Com uma geração comandada por nomes como Iniesta, Xavi e Casillas, os espanhóis levantaram sua primeira e única taça na África do Sul, em 2010.

Veja o ranking das seleções com mais títulos da Copa do Mundo