Quais filmes estão em alta no Brasil? Veja o ranking da semana no cinema e nos streamings

O público brasileiro combinou nostalgia, grandes franquias e produções nacionais entre os filmes mais procurados na última semana. Os rankings da Netflix, Disney+, HBO Max, Globoplay e dos cinemas mostram quais títulos concentraram a atenção dos espectadores no período.

No cinema, o destaque ficou com "Homem-Aranha: Um Novo Dia", enquanto os streamings foram dominados por títulos recentes e franquias conhecidas. Os dados de cinema são da Ancine, e os rankings das plataformas seguem os levantamentos divulgados por cada serviço.

'Homem-Aranha' continua liderando as telonas

Nas salas de cinema brasileiras, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" aparece na primeira posição do ranking semanal. O filme é seguido por "A Odisseia" e mais três animações.

Confira o top 5:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" — público: 4.129.761; "A Odisseia" — público: 555.310; "Toy Story 5" — público: 154.451; "Moana" — público: 47.533; "Minions & Monstros" — público: 47.533.

Netflix Brasil tem filme nacional no top 1

Na Netflix, o primeiro lugar ficou com "Nando entre Mundos", spin-off de "Sintonia" lançado em 12 de agosto. Christian Malheiros retorna ao papel de Nando no longa, que dá continuidade à trajetória do personagem.

A segunda posição pertence a "A Última Casa", filme de mistério estrelado por Wagner Moura, que já chegou a 61 milhões de visualizações na plataforma, segundo a própria Netflix.

Confira o top 5:

"Nando entre Mundos" "A Última Casa" "A Fantástica Fábrica de Chocolate" "Apocalipse" "Elize: Na Sombra de uma Mulher"

Disney+ conta com continuações de grandes sucessos

No Disney+, "O Diabo Veste Prada 2" ocupa o primeiro lugar. A sequência do filme de 2006, que foi um sucesso de bilheteria, chegou à plataforma em 29 de julho, reunindo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Em seguida aparecem "Camp Rock 3", também uma continuação de dois filmes populares da Disney durante os anos 2000 e 2010. O longa conta com a volta dos Jonas Brothers e de Demi Lovato.

Confira o top 5:

"O Diabo Veste Prada 2" "Camp Rock 3" "Vingadores: Ultimato" "Uma Vez Princesa, Sempre Princesa" "Vingadores: Guerra Infinita"

Ranking da HBO Max mistura super-heróis, ação e clássicos

Na HBO Max, o primeiro lugar ficou com "Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder", embalado pela nova série da DC "Lanternas", que estreou na plataforma no último domingo, 16.

"Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder" "Mortal Kombat" "A Private Life" "Don't Worry Darling" "Golpe Baixo"

Globoplay coloca produções brasileiras entre as mais vistas

Já no Globoplay, o ranking tem forte presença nacional. O documentário "Preta: Eu Não Ando Só", em homenagem à cantora Preta Gil, falecida em 2025, lidera a lista. "Os Farofeiros 2", "Zico, o Herói Samurai" e "Minha Irmã e Eu" também estão entre os filmes mais vistos.