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Quais filmes estão em alta no Brasil? Veja o ranking da semana no cinema e nos streamings

Rankings da semana mostram quais filmes estão atraindo o público brasileiro nos cinemas e nos principais serviços de streaming

Filmes: Franquias conhecidas, lançamentos recentes e produções nacionais aparecem entre os filmes mais assistidos da semana no Brasil (Divulgação/Disney)

Filmes: Franquias conhecidas, lançamentos recentes e produções nacionais aparecem entre os filmes mais assistidos da semana no Brasil (Divulgação/Disney)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 20h39.

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O público brasileiro combinou nostalgia, grandes franquias e produções nacionais entre os filmes mais procurados na última semana. Os rankings da Netflix, Disney+, HBO Max, Globoplay e dos cinemas mostram quais títulos concentraram a atenção dos espectadores no período.

No cinema, o destaque ficou com "Homem-Aranha: Um Novo Dia", enquanto os streamings foram dominados por títulos recentes e franquias conhecidas. Os dados de cinema são da Ancine, e os rankings das plataformas seguem os levantamentos divulgados por cada serviço.

'Homem-Aranha' continua liderando as telonas

Nas salas de cinema brasileiras, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" aparece na primeira posição do ranking semanal. O filme é seguido por "A Odisseia" e mais três animações.

Confira o top 5:

  1. "Homem-Aranha: Um Novo Dia" — público: 4.129.761;
  2. "A Odisseia" — público: 555.310;
  3. "Toy Story 5" — público: 154.451;
  4. "Moana" — público: 47.533;
  5. "Minions & Monstros" — público: 47.533.

Netflix Brasil tem filme nacional no top 1

Na Netflix, o primeiro lugar ficou com "Nando entre Mundos", spin-off de "Sintonia" lançado em 12 de agosto. Christian Malheiros retorna ao papel de Nando no longa, que dá continuidade à trajetória do personagem.

A segunda posição pertence a "A Última Casa", filme de mistério estrelado por Wagner Moura, que já chegou a 61 milhões de visualizações na plataforma, segundo a própria Netflix

Confira o top 5:

  1. "Nando entre Mundos"
  2. "A Última Casa"
  3. "A Fantástica Fábrica de Chocolate"
  4. "Apocalipse"
  5. "Elize: Na Sombra de uma Mulher"

Disney+ conta com continuações de grandes sucessos 

No Disney+, "O Diabo Veste Prada 2" ocupa o primeiro lugar. A sequência do filme de 2006, que foi um sucesso de bilheteria, chegou à plataforma em 29 de julho, reunindo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

Em seguida aparecem "Camp Rock 3", também uma continuação de dois filmes populares da Disney durante os anos 2000 e 2010. O longa conta com a volta dos Jonas Brothers e de Demi Lovato

Confira o top 5:

  1. "O Diabo Veste Prada 2"
  2. "Camp Rock 3"
  3. "Vingadores: Ultimato"
  4. "Uma Vez Princesa, Sempre Princesa"
  5. "Vingadores: Guerra Infinita"

Ranking da HBO Max mistura super-heróis, ação e clássicos

Na HBO Max, o primeiro lugar ficou com "Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder", embalado pela nova série da DC "Lanternas", que estreou na plataforma no último domingo, 16.

  1. "Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder"
  2. "Mortal Kombat"
  3. "A Private Life"
  4. "Don't Worry Darling"
  5. "Golpe Baixo"

Globoplay coloca produções brasileiras entre as mais vistas

Já no Globoplay, o ranking tem forte presença nacional. O documentário "Preta: Eu Não Ando Só", em homenagem à cantora Preta Gil, falecida em 2025, lidera a lista. "Os Farofeiros 2", "Zico, o Herói Samurai" e "Minha Irmã e Eu" também estão entre os filmes mais vistos.

  1. "Preta: Eu Não Ando Só"
  2. "Sem Deixar Vestígios"
  3. "Os Farofeiros 2"
  4. "Zico, o Herói Samurai"
  5. "Minha Irmã e Eu"
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