Quais filmes estão em alta no Brasil? Veja o ranking da semana no cinema e nos streamings

Filmes: Franquias conhecidas, lançamentos recentes e produções nacionais aparecem entre os filmes mais assistidos da semana no Brasil (Divulgação/Disney)
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Publicado em 21 de agosto de 2026 às 20h39.
O público brasileiro combinou nostalgia, grandes franquias e produções nacionais entre os filmes mais procurados na última semana. Os rankings da Netflix, Disney+, HBO Max, Globoplay e dos cinemas mostram quais títulos concentraram a atenção dos espectadores no período.
No cinema, o destaque ficou com "Homem-Aranha: Um Novo Dia", enquanto os streamings foram dominados por títulos recentes e franquias conhecidas. Os dados de cinema são da Ancine, e os rankings das plataformas seguem os levantamentos divulgados por cada serviço.
Nas salas de cinema brasileiras, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" aparece na primeira posição do ranking semanal. O filme é seguido por "A Odisseia" e mais três animações.
Confira o top 5:
Na Netflix, o primeiro lugar ficou com "Nando entre Mundos", spin-off de "Sintonia" lançado em 12 de agosto. Christian Malheiros retorna ao papel de Nando no longa, que dá continuidade à trajetória do personagem.
A segunda posição pertence a "A Última Casa", filme de mistério estrelado por Wagner Moura, que já chegou a 61 milhões de visualizações na plataforma, segundo a própria Netflix.
Confira o top 5:
No Disney+, "O Diabo Veste Prada 2" ocupa o primeiro lugar. A sequência do filme de 2006, que foi um sucesso de bilheteria, chegou à plataforma em 29 de julho, reunindo Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.
Em seguida aparecem "Camp Rock 3", também uma continuação de dois filmes populares da Disney durante os anos 2000 e 2010. O longa conta com a volta dos Jonas Brothers e de Demi Lovato.
Confira o top 5:
Na HBO Max, o primeiro lugar ficou com "Lanterna Verde: Cuidado com Meu Poder", embalado pela nova série da DC "Lanternas", que estreou na plataforma no último domingo, 16.
Já no Globoplay, o ranking tem forte presença nacional. O documentário "Preta: Eu Não Ando Só", em homenagem à cantora Preta Gil, falecida em 2025, lidera a lista. "Os Farofeiros 2", "Zico, o Herói Samurai" e "Minha Irmã e Eu" também estão entre os filmes mais vistos.