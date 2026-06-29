O calor de Houston pode atrapalhar o jogo Brasil x Japão?

O forte calor do verão no Texas não deve ser um problema para Brasil x Japão, nesta segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Embora a partida seja ao meio-dia no horário local de Houston, o NRG Stadium conta com teto retrátil e sistema de climatização que mantém a temperatura interna entre 21°C e 22°C.

A estrutura do estádio permite o fechamento completo da cobertura, reduzindo o impacto das altas temperaturas do lado de fora. Segundo informações do Globo Esporte, a climatização permanece ligada durante as partidas disputadas no local.

NRG Stadium já recebeu cinco jogos da Copa do Mundo

Com capacidade para mais de 72 mil torcedores, o NRG Stadium é um dos principais palcos da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

Antes do confronto entre Brasil e Japão, o estádio já recebeu cinco partidas da fase de grupos: Cabo Verde x Arábia Saudita, Portugal x República Democrática do Congo, Portugal x Uzbequistão, Holanda x Suécia e Alemanha x Curaçao.

Ancelotti diz que calor não preocupa

Esta será a primeira vez que a seleção brasileira disputará uma partida no fim da manhã ou início da tarde durante a Copa do Mundo.

Na véspera do confronto, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o horário exige apenas pequenos ajustes na rotina da equipe e destacou que as condições oferecidas pelo estádio reduzem o impacto do calor.

Segundo o treinador, os jogadores já estão acostumados a treinar em horários semelhantes e a estrutura do NRG Stadium oferece um ambiente adequado para a realização da partida, sem que as altas temperaturas representem uma preocupação para a equipe.

Brasil enfrenta o Japão por vaga na próxima fase

Brasil e Japão entram em campo às 14h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 29, no NRG Stadium, em Houston. A partida vale vaga na próxima fase da Copa do Mundo de 2026.

A edição deste ano conta com um novo formato, ampliado para 48 seleções. Além da fase de grupos, o torneio passou a ter uma etapa eliminatória intermediária antes das oitavas de final.