Fernando Alonso chega 45 anos e amplia marca histórica da Fórmula 1

Fernando Alonso completou 45 anos na última quarta-feira e segue escrevendo capítulos marcantes na história da Fórmula 1. Bicampeão mundial, o espanhol continua acelerando no mais alto nível do automobilismo e, atualmente, é o piloto mais velho do grid da categoria.

Além disso, Alonso também detém outra marca expressiva: é o piloto mais velho a disputar a Fórmula 1 no século XXI. Com mais de 400 Grandes Prêmios no currículo, o espanhol também lidera o ranking de maior número de corridas disputadas na história da categoria.

Apesar da longevidade impressionante, Fernando Alonso ainda está distante de alguns recordes históricos relacionados à idade na Fórmula 1. O piloto mais velho a disputar um Grande Prêmio segue sendo o monegasco Louis Chiron, que competiu aos 58 anos. O veterano também é o piloto mais velho a largar em uma corrida da categoria, marca alcançada em 1955, aos 55 anos.

Entre os campeões mundiais, o recorde permanece com o argentino Juan Manuel Fangio, que conquistou seu quinto título da Fórmula 1 em 1957, aos 46 anos de idade.

Temporada discreta

Mesmo permanecendo entre os nomes mais experientes da categoria, Fernando Alonso vive uma temporada difícil. Até o momento, o piloto espanhol soma apenas um ponto no campeonato, conquistado durante o GP de Mônaco.

Os resultados abaixo do esperado refletem as dificuldades enfrentadas pela Aston Martin ao longo de 2026. Lance Stroll, seu companheiro de equipe, ainda não pontuou na temporada.

Alonso tem contrato válido até o fim da temporada de 2027, o que garante sua permanência na Fórmula 1 por, pelo menos, mais um ano.

Próxima corrida

Após a disputa do GP da Hungria, no último fim de semana, a Fórmula 1 entrou no tradicional período de férias de verão. A categoria retorna entre os dias 21 e 23 de agosto, quando será realizado o Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Zandvoort, válido pela 12ª etapa da temporada.