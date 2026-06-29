Esporte

Fase de grupos copa 2026

Que horas é o jogo do Brasil x Japão hoje?

Seleção encara o Japão pelos 16 avos de final da Copa do Mundo nesta segunda-feira, em Houston

(ROBERTO SCHMIDT/AFP)

(ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 09h38.

O jogo entre Brasil e Japão é nesta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

A partida é válida pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 — a primeira fase do mata-mata.

Que horas é o jogo Brasil x Japão?

O jogo acontece hoje às 14h, no horário de Brasília.

Onde assistir ao jogo do Brasil?

A partida tem transmissão ao vivo pela CazéTV (no YouTube e sem custo adicional para assinantes do Disney+), além de TV Globo, SBT e getv.

Por que é mata-mata logo agora?

Com a expansão do torneio para 48 seleções, a Copa de 2026 ganhou uma fase eliminatória a mais: os 16 avos de final.

O Brasil chegou a essa etapa como líder do Grupo C, com sete pontos, e é favorito diante do Japão, com cerca de 57% de chance de vitória, segundo o modelo estatístico da Opta.

A partir de agora, qualquer derrota elimina: em caso de empate no tempo normal, o jogo vai para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis.

E se o Brasil vencer?

Com a vitória, o Brasil avança às oitavas de final e volta a campo no domingo, 5 de julho, às 17h, em Nova Jersey. O próximo adversário sairia do confronto entre Costa do Marfim e Noruega.

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