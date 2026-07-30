Confederação Asiática se junta à oposição e critica plano da Fifa de vender participação da Copa

A crise entre Fifa e confederações ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira. A Confederação Asiática de Futebol (AFC) se posicionou contra o plano da entidade máxima do futebol de vender parte dos direitos comerciais de seus torneios para investidores privados e afirmou que a iniciativa ameaça os pilares de cooperação e transparência que sustentam o esporte.

Em uma carta enviada pelo presidente da AFC, Salman bin Ibrahim al-Khalifa, às 47 federações filiadas, a entidade demonstrou insatisfação com a forma como a proposta foi conduzida pela Fifa. O documento, obtido pelo jornal britânico The Guardian, afirma que a confederação asiática não foi consultada antes do anúncio público do projeto.

A manifestação chama atenção porque a AFC era considerada uma das principais aliadas de Gianni Infantino. A entidade asiática já havia sinalizado apoio ao atual presidente da Fifa para a eleição presidencial da organização no próximo ano.

Com a mudança de postura, o cenário político dentro do futebol internacional fica mais equilibrado. A Conmebol e a Confederação Africana de Futebol (CAF) seguem próximas de Infantino, enquanto Uefa e Concacaf já haviam se colocado contra a venda de participação da nova empresa.

AFC cobra mais tempo e transparência da Fifa

O projeto da Fifa prevê a criação de uma nova companhia responsável pela administração comercial dos principais torneios organizados pela entidade, incluindo direitos de transmissão e contratos de patrocínio.

A proposta envolve a venda de uma participação minoritária para investidores privados, incluindo um acordo com a Thrive Capital, empresa ligada ao investidor Joshua Kushner. A expectativa da Fifa é arrecadar bilhões de dólares com a operação.

Na carta, Salman al-Khalifa criticou o fato de a decisão ter avançado sem uma consulta prévia às confederações continentais e afirmou que a AFC não recebeu análises detalhadas sobre os impactos financeiros, jurídicos e de governança do projeto.

Segundo o dirigente, uma mudança dessa dimensão não pode ser aprovada de maneira acelerada e precisa passar por um amplo debate envolvendo todos os setores do futebol.

A AFC também pediu que a Fifa reveja o prazo estabelecido para que as federações nacionais avaliem a proposta. Gianni Infantino havia determinado que as associações decidissem até 19 de setembro sobre a aceitação de um primeiro repasse financeiro de US$ 20 milhões, valor que seria viabilizado pela nova estrutura.

Uefa avalia até boicote a torneios da Fifa

A resistência ao projeto também cresce na Europa. A Uefa convocou uma reunião emergencial com suas 55 federações filiadas para discutir os próximos passos, e uma das possibilidades em debate é um boicote a competições organizadas pela Fifa.

A entidade europeia afirma que a comercialização de parte das operações da Fifa representa uma mudança profunda na governança do futebol e questiona a falta de informações sobre os investidores envolvidos.

Apesar da oposição de Uefa e Concacaf, as duas confederações somam juntas 65 votos entre os 211 membros da Fifa, número insuficiente para barrar sozinhas a aprovação da proposta, que depende de maioria simples.

Com a AFC agora demonstrando preocupação e cobrando mudanças no processo, o debate sobre o futuro comercial da Fifa ganha uma nova dimensão e aumenta a pressão sobre Gianni Infantino antes da votação do projeto.