16 avos de final? Entenda o nome da nova fase da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 trouxe diversas novidades dentro e fora de campo. Além das mudanças no formato da competição, a ampliação de 32 para 48 seleções também criou uma etapa inédita no mata-mata que passou a gerar dúvidas entre torcedores: os 16 avos de final.

Com o encerramento da fase de grupos, 32 equipes seguem na disputa pelo título mundial. Antes das tradicionais oitavas de final, porém, os classificados precisam passar por uma rodada adicional de confrontos eliminatórios, oficialmente chamada pela Fifa de 16 avos de final.

O nome, que rapidamente virou tema de debates nas redes sociais, confundiu muitos torcedores acostumados às nomenclaturas mais tradicionais do futebol.

Por que a fase se chama 16 avos de final?

Apesar de soar estranha à primeira vista, a denominação segue uma lógica matemática utilizada há décadas em torneios eliminatórios.

Nos 16 avos de final, 32 seleções entram em campo disputando 16 vagas na etapa seguinte. Em outras palavras, cada equipe luta por uma das 16 posições restantes na competição, o que remete diretamente à fração 1/16.

Por esse motivo, a Fifa adotou oficialmente o termo "16 avos de final" para identificar a nova fase do torneio.

Em inglês, a nomenclatura é mais simples. A entidade utiliza a expressão "Round of 32", que pode ser traduzida como "rodada dos 32", fazendo referência ao número de equipes participantes naquele estágio.

Por que não "décimas sextas de final"?

A dúvida é comum. Afinal, se existem quartas de final e oitavas de final, por que não chamar a nova etapa de décimas sextas de final?

A explicação está na diferença entre números ordinais e frações. Os números ordinais indicam posições dentro de uma sequência, como primeiro, segundo, terceiro ou décimo sexto. Já as fases do mata-mata fazem referência à proporção da competição que resta até a definição do campeão.

Nas quartas de final, por exemplo, restam oito equipes brigando pelo título. Nas oitavas, são 16. Da mesma forma, nos 16 avos de final permanecem 32 seleções na disputa.

Por isso, o futebol utiliza uma lógica baseada em frações e não em ordem numérica.

A tradição vem dos torneios europeus

O uso dessa nomenclatura não surgiu agora. Competições eliminatórias disputadas há décadas na Europa, especialmente no futebol e no tênis, já utilizam termos relacionados a frações para identificar as fases do torneio.

A lógica segue a estrutura do chaveamento:

Final: confronto que define o campeão;

Semifinal: etapa que define os finalistas;

Quartas de final: fase com quatro confrontos;

Oitavas de final: fase com oito confrontos;

16 avos de final: fase com 16 confrontos.

Com a expansão da Copa do Mundo para 48 seleções, a Fifa apenas incorporou essa etapa ao calendário do torneio.

De onde vem a palavra "avos"?

A origem do termo está na própria linguagem matemática. Em português, a palavra "avos" é utilizada para representar denominadores de frações quando os números ficam mais elevados.

Até dez, as frações possuem nomes próprios, como meio, terço, quarto, quinto e décimo. A partir daí, a convenção passou a utilizar a fórmula "número + avos".

Assim surgem expressões como:

1/11: um onze avos;

1/12: um doze avos;

1/16: um dezesseis avos;

1/32: um trinta e dois avos.

Por isso, embora a expressão pareça incomum para quem acompanha futebol, o termo "16 avos de final" segue uma regra matemática já consolidada e que passa a fazer parte do vocabulário dos torcedores nesta Copa do Mundo.