Esporte

Fase de grupos copa 2026

Cabo Verde x Arábia Saudita: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico projeta qual seleção tem chance de ganhar o confronto desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo H

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 12h24.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Cabo Verde e Arábia Saudita, apontando favoritismo da seleção saudita no jogo desta sexta-feira, 26 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, a Arábia Saudita aparece com 44,1% de chance de vitória contra 25,8% de Cabo Verde, enquanto o empate tem 30,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória saudita por 0 a 1, com 16,1% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 0 a 0 com 13,9%, empate por 1 a 1 com 12,7%, vitória de Cabo Verde por 1 a 0 com 11,2% e vitória saudita por 0 a 2 com 9,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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