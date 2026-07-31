BTG Pactual apresenta o Ultrablue World Legend: nova pontuação, seguro viagem e corridas grátis

O mercado de cartões de alta renda no Brasil mudou de régua nos últimos meses. Bancos elevaram anuidades, restringiram salas VIP e, ao mesmo tempo, lançaram uma nova geração de "supercartões" para reter o cliente que viaja com frequência e concentra patrimônio em poucas instituições.

É nesse cenário que o BTG Pactual lança o Ultrablue World Legend, a nova categoria premium da família Ultrablue, voltada a clientes com pelo menos R$ 3 milhões investidos no banco. Mais do que somar benefícios, o produto tenta responder à pergunta que hoje define esse mercado: o que fazer quando pontos e salas VIP deixaram de ser diferencial e viraram commodity.

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A conta que muda o poder de compra internacional

No Ultrablue World Legend, o cliente escolhe entre 4,5 pontos por dólar gasto, sem prazo de expiração, ou 2% de cashback. A diferença em relação a outros cartões do segmento aparece na soma: o produto também conta com IOF Zero em compras internacionais, o que significa que a pontuação ou o cashback não são corroídos pela tarifação que normalmente incide sobre gastos fora do país.

Na prática, um cliente que gasta em dólar acumula pontos ou cashback sobre o valor cheio da fatura, sem o desconto que o IOF costuma representar na fatura. É essa combinação, pontuação mais isenção, que o banco aponta como o principal argumento de poder de compra do cartão.

Welcome bonus: a régua para entrar na categoria

Para quem contratar o cartão até 20 de agosto de 2026 e atingir a meta de gastos nos dois primeiros meses, o BTG Pactual oferece 100 mil pontos BTG ou R$ 3 mil em cashback, conforme a modalidade escolhida pelo cliente. É um bônus de entrada pensado para o perfil de gasto elevado que já caracteriza o público do Ultrablue.

Pontos que viram investimento, cashback ou milhas

O programa de fidelidade do Ultrablue World Legend foi desenhado para não travar o cliente em um único uso. Os pontos acumulados podem ser convertidos em investimento, usados como cashback direto na fatura ou transferidos, na paridade 1,5:1, para os principais programas de fidelidade do país: Livelo, Smiles, Azul Fidelidade, LATAM Pass e TAP Miles&Go.

Essa flexibilidade é o núcleo da proposta. Em vez de forçar o cliente a escolher entre milhas aéreas e rentabilidade financeira, o cartão deixa a decisão ajustável conforme o momento de vida de quem usa.

Mais que cartão: um ecossistema de viagem e patrimônio

A lista de benefícios do Ultrablue World Legend inclui acesso ilimitado a salas VIP pelas redes LoungeKey e Dragonpass, com até 12 acompanhantes por ano, além de acesso ilimitado à sala Taste of Priceless com até três convidados por vez.

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O seguro viagem, operado pela Omint, cobre até USD 175 mil para o titular e duas pessoas, sem custo adicional, incluindo despesas médicas no exterior, esportes de lazer, cancelamento de viagem e proteção de bagagem e ainda conta com atendimento exclusivo para clientes BTG Pactual.

Há também parcerias de mobilidade, como 4 créditos de até R$ 250 por ano para corridas de ida ou volta de aeroportos selecionados com a Rhino e desconto em voos de helicóptero e fretamentos privados pela Revo, para destinos como Angra dos Reis e Ilhabela, além de um concierge do BTG Pactual disponível por WhatsApp para organizar viagens e eventos.

"O World Legend representa a evolução da estratégia que desenhamos para o Ultrablue" Marcelo Flora, sócio do BTG Pactual

Segundo ele, a nova categoria amplia a família de cartões para um perfil de cliente com demandas mais específicas, mantendo a essência do produto original.

O cartão chega em um momento em que o próprio mercado parece concordar com essa lógica: o benefício isolado, seja pontuação alta ou sala VIP, deixou de ser suficiente. O que disputa agora é quem consegue transformar viagem, investimento e consumo em uma única experiência.

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