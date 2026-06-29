Neymar vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

O Brasil encara o Japão nesta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Para o confronto, o treinador Carlo Ancelotti não promoveu mudanças na equipe e conseguiu repetir a escalação do jogo contra a Escócia, feito inédito do treinador à frente da Seleção. Desde que assumiu a Amarelinha, o italiano nunca havia mandado a campo os mesmos onze iniciais em dois jogos seguidos.

Com isso, apesar de ter ganhado seus primeiros minutos nesta Copa do Mundo diante dos escoceses, Neymar seguirá no banco de reservas. Recuperado da lesão na panturrilha, que tirou o camisa 10 dos primeiros jogos do Mundial, ele permanece como opção entre os reservas.

Assim, Ancelotti escala o Brasil da seguinte maneira: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasile Japão enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.