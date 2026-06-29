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Fase de grupos copa 2026

Neymar vai jogar hoje? Veja a escalação do Brasil para jogo de hoje na Copa do Mundo

Após retornar contra a Escócia, o camisa 10 seguirá como opção no banco de reservas da Seleção Brasileira para o duelo contra o Japão

Neymar: após retornar contra a Escócia, o camisa 10 fica no banco novamente (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Neymar: após retornar contra a Escócia, o camisa 10 fica no banco novamente (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 29 de junho de 2026 às 13h12.

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O Brasil encara o Japão nesta segunda-feira, 29, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Para o confronto, o treinador Carlo Ancelotti não promoveu mudanças na equipe e conseguiu repetir a escalação do jogo contra a Escócia, feito inédito do treinador à frente da Seleção. Desde que assumiu a Amarelinha, o italiano nunca havia mandado a campo os mesmos onze iniciais em dois jogos seguidos.

Com isso, apesar de ter ganhado seus primeiros minutos nesta Copa do Mundo diante dos escoceses, Neymar seguirá no banco de reservas. Recuperado da lesão na panturrilha, que tirou o camisa 10 dos primeiros jogos do Mundial, ele permanece como opção entre os reservas.

Assim, Ancelotti escala o Brasil da seguinte maneira: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasile Japão enfrenta Noruega ou Costa do Marfim nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo entre noruegueses e marfinenses será nesta terça-feira, 30, às 14h (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington.

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