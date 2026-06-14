Esporte

Fase de grupos copa 2026

Alemanha x Curaçao: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

Modelo estatístico da FGV indica quem deve ganhar o jogo do Grupo E neste domingo, 14

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 14 de junho de 2026 às 05h05.

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Alemanha e Curaçao, apontando cenário de domínio absoluto da seleção europeia no jogo do dia 14 de junho, pelo Grupo E.

Em termos gerais, a Alemanha aparece com 89,4% de chance de vitória contra apenas 3,1% do Curaçao, enquanto o empate tem 7,5% de probabilidade.

O que o modelo projeta

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória da Alemanha por 3 a 0, com 12,3% de probabilidade. Em seguida aparecem vitória alemã por 4 a 0 com 10,5%, vitória alemã por 2 a 0 com 11,0%, vitória alemã por 2 a 1 com 5,8% e vitória alemã por 1 a 0 com 6,5%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.

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