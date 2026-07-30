John Textor é condenado a pagar R$ 503 milhões em disputa judicial na Inglaterra

John Textor sofreu uma nova derrota na Justiça inglesa. A Corte Comercial da Inglaterra condenou o empresário norte-americano a pagar US$ 99,6 milhões (cerca de R$ 503 milhões) ao fundo Iconic Sports Management em uma disputa envolvendo a Eagle Football, empresa que controlava clubes como o Botafogo, segundo o ge.

O valor corresponde ao investimento feito pela Iconic na Eagle Football, acrescido dos juros previstos em contrato. Além da condenação principal, o tribunal determinou a incidência de novos juros diários até que a obrigação seja cumprida.

Apesar da decisão, Textor afirma que o caso ainda está longe de um desfecho definitivo e garante que continuará contestando a ação.

Entenda por que Textor foi condenado

A disputa judicial teve início em 2022, quando a Iconic Sports Management adquiriu 15,7% das ações da Eagle Football por US$ 75 milhões.

Pelo contrato firmado entre as partes, Textor assumiu o compromisso de recomprar essa participação caso a empresa não fosse listada na bolsa de valores dentro do prazo previsto. Como a abertura de capital não aconteceu e a recompra não foi realizada, o fundo ingressou na Justiça para cobrar o valor investido, acrescido de juros anuais de 11%.

O litígio se arrasta há meses. Em 2025, a Justiça inglesa já havia rejeitado uma tentativa de Textor de encerrar o processo antes do julgamento. Depois, o empresário conseguiu autorização para recorrer, mas voltou a ter os argumentos rejeitados neste ano.

Com a nova decisão, além dos US$ 99,6 milhões fixados na condenação, o tribunal estabeleceu a incidência de juros diários até que a dívida seja quitada.

Textor contesta decisão; fundo cobra cumprimento do contrato

Em nota divulgada por sua assessoria ao ge, John Textor afirmou que a decisão foi baseada em argumentos que, segundo ele, já haviam sido retirados do processo e, por isso, não representa uma conclusão definitiva da disputa.

O empresário também sustenta que ainda poderá apresentar sua defesa completa e voltou a acusar a Iconic de ter prejudicado o valor da Eagle Football. Segundo Textor, o fundo não teria direito ao cumprimento da obrigação contratual por suposta má conduta, argumento que continuará sendo utilizado durante a tramitação do caso.

Já a Iconic comemorou o resultado e afirmou que as alegações apresentadas por Textor vêm sendo rejeitadas de forma sucessiva pelos tribunais. O fundo defende que chegou o momento de o empresário cumprir integralmente as obrigações previstas no contrato.

Embora a Eagle Football tenha tido o Botafogo entre os clubes de sua rede, o clube carioca não faz parte da ação judicial. Paralelamente ao processo, Textor também enfrenta outra disputa envolvendo o futuro da SAF alvinegra, que negocia sua desvinculação do empresário e trabalha para concluir a venda do controle ao fundo GDA.