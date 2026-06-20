Holanda x Suécia: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Holanda e Suécia, apontando favoritismo da seleção holandesa no jogo deste sábado, 20 de junho, pelo Grupo F.

Em termos gerais, a Holanda aparece com 70,0% de chance de vitória contra 13,8% da Suécia, enquanto o empate tem 16,2% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória holandesa por 2 a 1, com 8,6% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória holandesa por 1 a 0 com 8,2%, vitória holandesa por 3 a 1 com 7,7%, vitória holandesa por 2 a 0 com 7,0% e vitória holandesa por 1 a 1 com 6,9%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.