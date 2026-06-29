Carlo Ancelotti será protagonista do novo documentário de Paolo Sorrentino

O treino da Seleção Brasileira em Morristown, nos Estados Unidos, ganhou um espectador incomum fora das quatro linhas. O cineasta italiano Paolo Sorrentino, vencedor do Oscar por A Grande Beleza (2014), foi a campo para acompanhar de perto o técnico Carlo Ancelotti.

O diretor escolheu o treinador do Brasil como protagonista daquele que será o primeiro documentário de sua carreira de três décadas. A produção, ao que se sabe até o momento, pretende ir além do campo para mapear a complexidade estratégica de Ancelotti. O projeto ainda não tem título definido, mas foi confirmado após semanas de rumores na imprensa italiana.

Segundo a revista americana Deadline, o filme deve abordar desde a infância do treinador, que cresceu em uma família de agricultores em Reggio Emilia, a carreira como meio-campista de Roma e Milan, até a figura atual: o único técnico a conquistar cinco vezes a Liga dos Campeões.

No processo, deve costurar imagens históricas de arquivo com registros contemporâneos captados em países fundamentais para a biografia de Ancelotti: Itália, Espanha, Brasil e, agora, o território americano durante a cobertura da Copa do Mundo.

"É uma honra contar minha história ao lado do grande Paolo Sorrentino. Sempre admirei as obras-primas dele e o compromisso com uma narrativa artística", declarou Ancelotti em entrevista recente ao portal norte-americano Deadline.

O futebol sob a ótica de Sorrentino

Para quem acompanha a filmografia de Sorrentino, a escolha do tema não surpreende. O diretor já usou o futebol como fio condutor em A Mão de Deus (2021), indicado ao Oscar em 2022. A produção autobiográfica retrata a própria juventude do cineasta em Nápoles, junto da tragédia familiar que o marcou, sob o impacto da chegada de Diego Maradona ao time local, nos anos 1980.

Após passar pelo Festival de Veneza no ano passado com o longa La Grazia — disponível na Mubi — e comandar produções estilizadas como a série The Young Pope, Sorrentino agora busca desvendar o homem por trás do estrategista que acumula 26 troféus na Europa.

As filmagens começaram discretamente há alguns meses e estão misturando imagens históricas de arquivo com gravações recentes.