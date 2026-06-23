Portugal x Uzbequistão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Portugal e Uzbequistão, apontando favoritismo da seleção portuguesa no jogo desta terça-feira, 23 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, Portugal aparece com 64,5% de chance de vitória contra 13,4% do Uzbequistão, enquanto o empate tem 22,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória portuguesa por 1 a 0, com 14,9% de probabilidade.

Em seguida aparecem empate por 1 a 1 com 9,9%, vitória portuguesa por 2 a 0 com 13,1%, vitória portuguesa por 2 a 1 com 8,7% e empate por 0 a 0 com 8,6%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.