Barcelona vira alvo de investigação por interesse em Julián Álvarez

O Barcelona passou a ser alvo de um processo disciplinar instaurado pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após ser acusado de suposto assédio ao atacante Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. A informação foi divulgada pelo jornal Marca.

Segundo a publicação, a entidade oficializou, na quarta-feira, 29, a abertura do procedimento após uma denúncia apresentada pelo Atlético, que acusa o clube catalão de tentar convencer o jogador argentino a trocar de equipe ao longo dos últimos meses.

Agora, tanto o Barcelona quanto o Atlético de Madrid terão a oportunidade de apresentar suas alegações antes que a RFEF tome uma decisão sobre o caso. Caso seja confirmada a infração, as punições previstas pelo artigo 93 do Código Disciplinar da RFEF são consideradas severas.

De acordo com o regulamento, dirigentes e atletas envolvidos podem ser punidos com multas, além de suspensão por um período entre um mês e dois anos, ou, no mínimo, quatro partidas.

No caso específico de Julián Álvarez, uma eventual suspensão também poderia gerar consequências financeiras. O atacante argentino poderá ser obrigado a indenizar o Atlético de Madrid pelo período em que ficar impossibilitado de atuar pela equipe.

Ainda conforme o Marca, o clube da capital espanhola não pretende recuar na denúncia, mesmo diante da possibilidade de perder o jogador por uma eventual suspensão.

Punições para o Barcelona

Além das possíveis punições ao jogador, o Barcelona também pode sofrer sanções esportivas importantes. Entre as medidas previstas no Código Disciplinar da RFEF estão a interdição total ou parcial das instalações do clube por até três partidas ou dois meses, perda de três pontos na classificação da competição, ou, até mesmo, a proibição de registrar jogadores em uma ou mais janelas de transferências.