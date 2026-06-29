Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja a tabela definitiva e os horários dos jogos

Seleção Brasileira: time joga hoje contra o Japão (Patricia de Melo Moreira/AFP)
Repórter
Publicado em 29 de junho de 2026 às 06h15.
A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 terminou, e o mata-mata já começou.
Pela primeira vez na história, com 48 seleções, o torneio tem uma rodada eliminatória a mais — os 16 avos de final —, que define quais 16 seleções avançam às oitavas. Os jogos vão de 28 de junho a 2 de julho.
Veja abaixo a tabela completa, os classificados e os horários.
O Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, contra o Japão, no NRG Stadium, em Houston.
A seleção terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e é favorita no confronto, com cerca de 57% de chance de vitória, segundo o modelo estatístico da Opta.
Já realizados:
Segunda-feira, 29 de junho:
Terça-feira, 30 de junho:
Quarta-feira, 1º de julho:
Quinta-feira, 2 de julho:
OCanadá foi o primeiro a avançar às oitavas, ao vencer a África do Sul por 1 a 0 na estreia do mata-mata.
As demais vagas serão decididas ao longo da semana, nos confrontos eliminatórios em que qualquer derrota — no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis — significa eliminação.
Entre as seleções que ficaram pelo caminho ainda na primeira fase estão Escócia, Haiti, Tunísia e Arábia Saudita, além de outras que não conseguiram se classificar entre as duas primeiras de cada grupo nem entre os oito melhores terceiros colocados — critério criado para preencher as 32 vagas do mata-mata no novo formato de 48 seleções.
Com a expansão do torneio, o mata-mata começa nos 16 avos de final, com 32 seleções: as duas primeiras de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros colocados.
A partir daí, o caminho até o título segue por oitavas, quartas, semifinal e final, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O campeão de 2026 precisará vencer oito jogos para levantar a taça.