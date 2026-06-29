Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja a tabela definitiva e os horários dos jogos

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 terminou, e o mata-mata já começou.

Pela primeira vez na história, com 48 seleções, o torneio tem uma rodada eliminatória a mais — os 16 avos de final —, que define quais 16 seleções avançam às oitavas. Os jogos vão de 28 de junho a 2 de julho.

Veja abaixo a tabela completa, os classificados e os horários.

Quando é o jogo do Brasil?

O Brasil entra em campo nesta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, contra o Japão, no NRG Stadium, em Houston.

A seleção terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C e é favorita no confronto, com cerca de 57% de chance de vitória, segundo o modelo estatístico da Opta.

Os jogos dos 16 avos de final (horário de Brasília)

Já realizados:

África do Sul 0 x 1 Canadá

Segunda-feira, 29 de junho:

Brasil x Japão — 14h, em Houston

Alemanha x Paraguai — 17h30

Holanda x Marrocos — 22h

Terça-feira, 30 de junho:

Costa do Marfim x Noruega — 14h

França x Suécia — 18h

México x Equador — 22h

Quarta-feira, 1º de julho:

Inglaterra x Congo (RDC) — 13h

Bélgica x Senegal — 17h

Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina — 21h

Quinta-feira, 2 de julho:

Espanha x Áustria — 16h

Quais seleções já se classificaram?

OCanadá foi o primeiro a avançar às oitavas, ao vencer a África do Sul por 1 a 0 na estreia do mata-mata.

As demais vagas serão decididas ao longo da semana, nos confrontos eliminatórios em que qualquer derrota — no tempo normal, na prorrogação ou nos pênaltis — significa eliminação.

Quem foi eliminado na fase de grupos?

Entre as seleções que ficaram pelo caminho ainda na primeira fase estão Escócia, Haiti, Tunísia e Arábia Saudita, além de outras que não conseguiram se classificar entre as duas primeiras de cada grupo nem entre os oito melhores terceiros colocados — critério criado para preencher as 32 vagas do mata-mata no novo formato de 48 seleções.

Como funciona o mata-mata com 48 seleções?

Com a expansão do torneio, o mata-mata começa nos 16 avos de final, com 32 seleções: as duas primeiras de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros colocados.

A partir daí, o caminho até o título segue por oitavas, quartas, semifinal e final, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

O campeão de 2026 precisará vencer oito jogos para levantar a taça.