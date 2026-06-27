República Democrática do Congo x Uzbequistão: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre República Democrática do Congo e Uzbequistão, apontando cenário equilibrado no jogo deste sábado, 27 de junho, pelo Grupo K.

Em termos gerais, o Uzbequistão aparece com 34,7% de chance de vitória contra 29,3% da República Democrática do Congo, enquanto o empate tem 36,0% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a partida

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é empate por 0 a 0, com 22,0% de probabilidade.

Em seguida aparecem vitória do Uzbequistão por 0 a 1 com 17,4%, vitória da República Democrática do Congo por 1 a 0 com 15,6%, empate por 1 a 1 com 12,0% e vitória do Uzbequistão por 0 a 2 com 7,2%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.