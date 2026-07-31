Inteligência Artificial

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10 tarefas que você deveria delegar para a IA antes das 10h da manhã

Da organização da agenda à preparação de reuniões, ferramentas de inteligência artificial podem assumir atividades repetitivas e liberar tempo para demandas mais estratégicas

Organizar prioridades, resumir e-mails e preparar reuniões são algumas das tarefas que podem ser delegadas à inteligência artificial logo no início do expediente (Marcelo Caldeira/EXAME.com)

Organizar prioridades, resumir e-mails e preparar reuniões são algumas das tarefas que podem ser delegadas à inteligência artificial logo no início do expediente (Marcelo Caldeira/EXAME.com)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 31 de julho de 2026 às 05h04.

As primeiras horas do expediente costumam definir o ritmo do restante do dia. Entre responder e-mails, organizar prioridades, procurar informações e preparar reuniões, muitos profissionais gastam a manhã inteira em tarefas operacionais antes mesmo de começar o trabalho mais importante.

Nesse cenário, a inteligência artificial pode funcionar como uma assistente capaz de acelerar processos, organizar informações e reduzir o tempo gasto com atividades repetitivas.

A ideia não é substituir decisões humanas, mas delegar tarefas de baixo valor agregado para começar o dia com mais foco. Confira dez atividades que podem ser feitas pela IA antes das 10h da manhã.

1. Organizar a lista de prioridades

Em vez de analisar manualmente tudo o que precisa ser feito, peça para a IA organizar suas tarefas por urgência, impacto e prazo. Um bom prompt é: "Estas são minhas tarefas do dia. Organize por prioridade e explique por onde devo começar."

2. Resumir e-mails longos

Recebeu uma sequência extensa de mensagens? A IA pode identificar os principais pontos, destacar pendências e listar ações necessárias, evitando que você leia várias páginas de conversa para entender o contexto.

3. Preparar reuniões

Antes de uma reunião, a ferramenta pode reunir informações sobre o projeto, resumir documentos enviados anteriormente e até sugerir perguntas que podem ser feitas durante o encontro.

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4. Criar uma agenda para o dia

Com base nos compromissos já marcados, a IA pode montar um cronograma sugerindo blocos de trabalho, intervalos e horários ideais para atividades que exigem maior concentração.

5. Escrever a primeira versão de um e-mail

Em vez de começar do zero, descreva o objetivo da mensagem e peça um rascunho. Depois, basta revisar e adaptar o texto ao seu estilo de comunicação.

6. Pesquisar um assunto rapidamente

Quando surge um tema novo, a IA pode apresentar um panorama inicial, explicar conceitos e organizar os principais pontos antes que você aprofunde a pesquisa em fontes especializadas.

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7. Transformar anotações em um plano de ação

Anotações feitas durante reuniões costumam ficar desorganizadas. A IA pode convertê-las em listas de tarefas, responsáveis, prazos e próximos passos.

8. Revisar textos

Antes de enviar um documento, peça para a IA identificar erros gramaticais, trechos confusos, repetições e sugestões para melhorar a clareza da escrita.

9. Gerar ideias para projetos

Se o dia começa com uma tarefa criativa, a ferramenta pode sugerir títulos, campanhas, soluções para problemas ou diferentes abordagens para um mesmo projeto, acelerando a fase de brainstorming.

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10. Planejar o restante da semana

Além de organizar o dia, a IA pode distribuir atividades ao longo da semana, sugerir uma ordem lógica para as entregas e alertar sobre possíveis conflitos entre prazos.

Delegar tarefas para a inteligência artificial não significa abrir mão do controle sobre o trabalho. Os melhores resultados costumam surgir quando o usuário fornece contexto, explica o objetivo da atividade e revisa o material gerado antes de utilizá-lo.

A IA pode assumir parte dessas atividades e permitir que o profissional dedique mais tempo à análise, à criatividade e à tomada de decisões, funções que continuam dependendo do olhar humano.

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