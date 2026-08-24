Mercedes vê ameaça de Norris e Hamilton na briga pelo título da Fórmula 1

A disputa pelo título da Fórmula 1 ganhou novos contornos depois do GP da Holanda. A vitória de Lando Norris em Zandvoort, a segunda consecutiva do piloto da McLaren, fez a Mercedes reconhecer que a liderança construída no início da temporada já não oferece a mesma segurança.

Para Toto Wolff, chefe da Mercedes, Norris e Lewis Hamilton são candidatos reais ao título mundial. Segundo o The Guardian, a declaração chama atenção porque a equipe alemã começou o campeonato em ritmo dominante, mas viu McLaren e Ferrari reduzirem progressivamente a diferença nas últimas etapas.

“Estamos absolutamente conscientes da ameaça”, afirmou Wolff. Segundo o dirigente, a preocupação não se limita à McLaren. A Ferrari também entrou na disputa e vem apresentando evolução importante.

Mercedes perdeu a vantagem que tinha no início

A temporada começou com a Mercedes em posição privilegiada. A equipe venceu oito das primeiras 12 corridas, incluindo as seis etapas iniciais, e rapidamente colocou Kimi Antonelli na liderança do campeonato.

O cenário mudou com a evolução dos adversários. Em Zandvoort, Norris venceu, enquanto Antonelli terminou em segundo e George Russell completou o pódio. Hamilton cruzou a linha de chegada na quarta posição.

Mesmo com a Mercedes ainda ocupando as primeiras posições do campeonato, a sensação dentro da equipe é de que o equilíbrio de forças mudou.

Antonelli lidera Hamilton, seu principal rival entre os pilotos da Ferrari, por 59 pontos, enquanto a vantagem para Russell é a mesma. Norris aparece 83 pontos atrás do líder. Ainda restam 11 corridas, número suficiente para transformar completamente a classificação.

McLaren acelerou o desenvolvimento

Uma das principais razões para a mudança de cenário está no ritmo de evolução dos carros. A McLaren levou uma série de atualizações para o GP da Holanda, e o resultado apareceu imediatamente. Norris conseguiu vencer em Zandvoort e consolidou a impressão de que a equipe britânica agora tem condições de disputar de igual para igual com a Mercedes, de acordo com o The Guardian.

A Ferrari também avançou. Hamilton e Charles Leclerc já venceram duas corridas pela equipe italiana nesta temporada, uma vitória para cada piloto.

Enquanto isso, a Mercedes adotou uma estratégia diferente. As equipes trabalham sob o mesmo teto orçamentário, mas optaram por distribuir seus investimentos de maneiras distintas. McLaren e Ferrari anteciparam uma parte significativa de seus pacotes de desenvolvimento, enquanto a Mercedes decidiu guardar recursos para atualizações posteriores.

Wolff admite que Mercedes escolheu outro caminho

Segundo Wolff, não se trata de falta de dinheiro disponível dentro do limite orçamentário, mas de uma decisão sobre quando utilizar os recursos.

A equipe decidiu distribuir os investimentos ao longo do campeonato, tentando identificar os momentos em que as atualizações poderiam gerar o maior retorno em pontos, segundo o The Guardian.

A estratégia, porém, trouxe consequências. Enquanto os rivais apresentaram evoluções mais frequentes, a Mercedes levou apenas uma grande atualização até agora, no GP do Canadá.

Próxima grande atualização ainda vai demorar

O problema para a Mercedes é que a próxima grande evolução não deve chegar imediatamente. A equipe não é esperada para apresentar outro pacote significativo antes do GP da Malásia, em outubro. Até lá, três corridas ainda serão disputadas, o que pode permitir que McLaren e Ferrari ampliem a pressão.

A Ferrari, por outro lado, prepara uma atualização importante de motor para o GP da Itália, em Monza, daqui a duas semanas. A Scuderia espera que a novidade represente um avanço significativo no desempenho do carro.

A Mercedes confirmou ainda que Antonelli utilizará um novo motor em sua corrida em casa. A troca, entretanto, resultará em uma penalização no grid.

Norris acredita que agora pode bater a Mercedes

Apesar da vitória, Norris foi mais cauteloso ao avaliar a diferença entre os carros. Antonelli e Russell afirmaram depois da corrida na Holanda que consideravam a McLaren o carro mais rápido do momento. O piloto britânico, entretanto, acredita que a Mercedes continua sendo uma referência em desempenho geral.

O piloto destacou também o trabalho feito ao longo do fim de semana para corrigir problemas apresentados no sprint e melhorar sua condução.

A evolução ficou evidente no domingo. Norris conseguiu controlar a corrida e conquistou sua segunda vitória consecutiva.

A presença de Lewis Hamilton na lista de candidatos feita por Wolff também adiciona um ingrediente especial à disputa.

O heptacampeão terminou o GP da Holanda em quarto e ainda está atrás de Antonelli na classificação, mas a Ferrari vem mostrando evolução suficiente para recolocar o britânico na briga.

Além disso, a equipe italiana terá uma atualização importante de motor em Monza, justamente em uma etapa na qual Hamilton e Leclerc poderão medir novamente o progresso da Ferrari.