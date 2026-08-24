Mercedes vê ameaça de Norris e Hamilton na briga pelo título da Fórmula 1

Hamilton: piloto vive suas primeiras temporadas com a Ferrari (Manaure Quintero / AFP)
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Publicado em 24 de agosto de 2026 às 19h56.
A disputa pelo título da Fórmula 1 ganhou novos contornos depois do GP da Holanda. A vitória de Lando Norris em Zandvoort, a segunda consecutiva do piloto da McLaren, fez a Mercedes reconhecer que a liderança construída no início da temporada já não oferece a mesma segurança.
Para Toto Wolff, chefe da Mercedes, Norris e Lewis Hamilton são candidatos reais ao título mundial. Segundo o The Guardian, a declaração chama atenção porque a equipe alemã começou o campeonato em ritmo dominante, mas viu McLaren e Ferrari reduzirem progressivamente a diferença nas últimas etapas.
“Estamos absolutamente conscientes da ameaça”, afirmou Wolff. Segundo o dirigente, a preocupação não se limita à McLaren. A Ferrari também entrou na disputa e vem apresentando evolução importante.
A temporada começou com a Mercedes em posição privilegiada. A equipe venceu oito das primeiras 12 corridas, incluindo as seis etapas iniciais, e rapidamente colocou Kimi Antonelli na liderança do campeonato.
O cenário mudou com a evolução dos adversários. Em Zandvoort, Norris venceu, enquanto Antonelli terminou em segundo e George Russell completou o pódio. Hamilton cruzou a linha de chegada na quarta posição.
Mesmo com a Mercedes ainda ocupando as primeiras posições do campeonato, a sensação dentro da equipe é de que o equilíbrio de forças mudou.
Antonelli lidera Hamilton, seu principal rival entre os pilotos da Ferrari, por 59 pontos, enquanto a vantagem para Russell é a mesma. Norris aparece 83 pontos atrás do líder. Ainda restam 11 corridas, número suficiente para transformar completamente a classificação.
Uma das principais razões para a mudança de cenário está no ritmo de evolução dos carros. A McLaren levou uma série de atualizações para o GP da Holanda, e o resultado apareceu imediatamente. Norris conseguiu vencer em Zandvoort e consolidou a impressão de que a equipe britânica agora tem condições de disputar de igual para igual com a Mercedes, de acordo com o The Guardian.
A Ferrari também avançou. Hamilton e Charles Leclerc já venceram duas corridas pela equipe italiana nesta temporada, uma vitória para cada piloto.
Enquanto isso, a Mercedes adotou uma estratégia diferente. As equipes trabalham sob o mesmo teto orçamentário, mas optaram por distribuir seus investimentos de maneiras distintas. McLaren e Ferrari anteciparam uma parte significativa de seus pacotes de desenvolvimento, enquanto a Mercedes decidiu guardar recursos para atualizações posteriores.
Segundo Wolff, não se trata de falta de dinheiro disponível dentro do limite orçamentário, mas de uma decisão sobre quando utilizar os recursos.
A equipe decidiu distribuir os investimentos ao longo do campeonato, tentando identificar os momentos em que as atualizações poderiam gerar o maior retorno em pontos, segundo o The Guardian.
A estratégia, porém, trouxe consequências. Enquanto os rivais apresentaram evoluções mais frequentes, a Mercedes levou apenas uma grande atualização até agora, no GP do Canadá.
O problema para a Mercedes é que a próxima grande evolução não deve chegar imediatamente. A equipe não é esperada para apresentar outro pacote significativo antes do GP da Malásia, em outubro. Até lá, três corridas ainda serão disputadas, o que pode permitir que McLaren e Ferrari ampliem a pressão.
A Ferrari, por outro lado, prepara uma atualização importante de motor para o GP da Itália, em Monza, daqui a duas semanas. A Scuderia espera que a novidade represente um avanço significativo no desempenho do carro.
A Mercedes confirmou ainda que Antonelli utilizará um novo motor em sua corrida em casa. A troca, entretanto, resultará em uma penalização no grid.
Apesar da vitória, Norris foi mais cauteloso ao avaliar a diferença entre os carros. Antonelli e Russell afirmaram depois da corrida na Holanda que consideravam a McLaren o carro mais rápido do momento. O piloto britânico, entretanto, acredita que a Mercedes continua sendo uma referência em desempenho geral.
O piloto destacou também o trabalho feito ao longo do fim de semana para corrigir problemas apresentados no sprint e melhorar sua condução.
A evolução ficou evidente no domingo. Norris conseguiu controlar a corrida e conquistou sua segunda vitória consecutiva.
A presença de Lewis Hamilton na lista de candidatos feita por Wolff também adiciona um ingrediente especial à disputa.
O heptacampeão terminou o GP da Holanda em quarto e ainda está atrás de Antonelli na classificação, mas a Ferrari vem mostrando evolução suficiente para recolocar o britânico na briga.
Além disso, a equipe italiana terá uma atualização importante de motor em Monza, justamente em uma etapa na qual Hamilton e Leclerc poderão medir novamente o progresso da Ferrari.