João Fonseca desiste do US Open e soma 7 competições perdidas por lesão em 2026

João Fonseca confirmou nesta segunda-feira, 24, que está fora do US Open. Em anúncio publicado no Instagram, o tenista brasileiro explicou que, após exames e o início de um tratamento no abdômen, percebeu que ainda precisa de mais tempo para se recuperar e voltar a competir em alto nível.

“Não foi uma decisão fácil de tomar, já que é um torneio muito especial para mim. Seguimos trabalhando para poder voltar o quanto antes”, escreveu.

O problema no abdômen apareceu durante o Masters 1000 de Cincinnati, após Fonseca vencer o holandês Botic van de Zandschulp na estreia.

Um incômodo sentido em um treino o tirou da competição antes da terceira rodada, na qual enfrentaria o australiano Christopher O'Connell, resultado que já havia igualado a melhor campanha do brasileiro no torneio americano. Ele voltou ao Brasil para tratamento, ainda com a expectativa de chegar em condições para o US Open, mas não conseguiu se recuperar a tempo.

Ano marcado por lesões

A desistência do US Open é mais um capítulo de uma temporada frustrada por lesões. Em janeiro, dores lombares deixaram o tenista fora dos torneios australianos de Brisbane e ATP 250 de Adelaide, além da Copa Davis.

Em maio, um incômodo no punho direito o tirou do ATP 500 de Hamburgo e, no mês seguinte, dores no ombro impediram sua participação no ATP 250 de Eastbourne.

Recentemente, Fonsesa não disputou o Masters 1000 de Cincinnati até o fim. Após vencer Botic van de Zandschulp na estreia, o brasileiro sentiu uma lesão abdominal e saiu da competição antes de encarar Christopher O'Connell na terceira rodada.

O que vem pela frente

As fases classificatórias do US Open começaram nesta segunda-feira, com os brasileiros Thiago Wild, Felipe Meligeni e Gustavo Heide na disputa por vaga na chave principal, que abre no domingo (30).

Entre os favoritos ao título estão o atual campeão Carlos Alcaraz, além de Alexander Zverev, Novak Djokovic, Alex De Minaur e Félix Auger-Aliassime. A decisão está marcada para 13 de setembro.

Sem o Aberto dos Estados Unidos no calendário, a expectativa agora é que João Fonseca retorne às quadras pela Copa Davis, contra a Suíça, no Rio de Janeiro, em jogos previstos para os dias 18 e 19 de setembro.