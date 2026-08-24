Spaten Fight Night 3 reúne Shogun, Glover Teixeira e campeões olímpicos no Arpoador

A seis dias do Spaten Fight Night 3, os sete brasileiros escalados para o evento participaram de um treino aberto na Praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, neste domingo, 23. As atividades ocorreram em um tatame instalado próximo ao mar, em Ipanema, e reuniram atletas do boxe, judô e jiu-jítsu.

O evento está marcado para o próximo sábado, 29, em São Paulo. A programação terá cinco confrontos e começará às 19h30 (de Brasília), com transmissão do Combate. A TV Globo exibirá o Spaten Fight Night 3 ao vivo após o programa Estrelas da Casa.

A luta principal colocará frente a frente Glover Teixeira e Maurício Shogun, dois ex-campeões dos meio-pesados do UFC que estiveram na organização no mesmo período, mas nunca se enfrentaram. O duelo ocorrerá no boxe, 14 anos depois de um confronto entre os brasileiros ter sido discutido no MMA.

Glover, de 46 anos, participou do treino ao lado de Alex Poatan Pereira, atual peso-pesado do UFC e integrante de seu córner para o combate. Os dois fizeram sparring, treino que simula situações de uma luta, durante a atividade. O ator João Vicente também entrou no ringue para uma demonstração com o ex-campeão.

João Vicente de Castro participou do treino aberto do Spaten Fight Night em praia do Rio. (Divulgação)

Shogun encerrou a programação no Arpoador. Aos 42 anos, o ex-lutador interrompeu a aposentadoria para disputar o confronto e realizou exercícios de movimentação e trabalho de manopla com o ator Chay Suede.

O card reúne cinco lutas em três modalidades: duas de boxe, duas de judô e uma de jiu-jítsu. Também participaram do treino Beatriz Souza, Rafaela Silva, Felipe "Preguiça" Pena, Nicholas Meregali e Luan Medeiros.

Card reúne campeões mundiais e medalhistas olímpicos

Luan Medeiros abriu as atividades no ringue. Invicto no boxe profissional, o brasileiro enfrentará o argentino Juan Cruz pelo cinturão latino-americano dos leves da WBA Fedelatin.

Na sequência, Felipe "Preguiça" Pena, tetracampeão mundial e campeão do ADCC, fez uma demonstração de grappling, modalidade baseada em técnicas de luta agarrada. O brasileiro terá pela frente Nicholas Meregali no terceiro confronto entre os dois.

Meregali venceu os dois encontros anteriores com Preguiça e o novo duelo será disputado sem quimono, formato conhecido como No-Gi. O atleta afirmou que espera um primeiro round mais estudado e considera que as possibilidades de finalização devem aumentar a partir da segunda parcial.

Meregali soma três títulos mundiais da IBJJF, Federação Internacional de Jiu-Jítsu Brasileiro. No treino aberto, ele realizou sua apresentação separadamente de Preguiça. Os dois não se encontraram no tatame durante as atividades.

No judô, a campeã olímpica Beatriz Souza demonstrou técnicas de queda ao lado de Flávio Couto. A brasileira enfrentará a israelense Raz Hershko, em uma repetição da final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, Bia conquistou o ouro na categoria acima de 78 kg.

Rafaela Silva, campeã olímpica nos Jogos do Rio 2016, também participou da programação. A judoca terá como adversária a mexicana Prisca Awiti, medalhista de prata em Paris 2024.

Bia voltou ao tatame posteriormente para uma demonstração com Meregali. Foi a única atividade conjunta entre atletas escalados para diferentes confrontos do evento. Cada participante realizou cerca de dez minutos de exercícios durante o treino aberto.

Spaten Fight Night 3 será realizado no sábado, 29 de agosto de 2026, a partir das 19h30 (de Brasília), em São Paulo. será realizado no sábado, 29 de agosto de 2026, a partir das 19h30 (de Brasília), em São Paulo.

Confira o card do Spaten Fight Night 3: