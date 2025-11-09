Príncipe Albert II diz que Fórmula 1 é “mais que esporte, um festival social”

Em uma semana com diferentes eventos internacionais acontecendo no país, a agenda de diversas autoridades se divide entre a COP30, em Belém, e o Grande Prêmio de Fórmula 1, em São Paulo. Na sexta-feira, 7, após sua participação na abertura da conferência do clima, o Príncipe Albert II de Mônaco visitou o Instituto Ayrton Senna, em São Paulo, para conhecer os projetos de educação voltados à aceleração da qualidade da educação pública no país.

Durante a visita, o Príncipe Albert II conheceu alguns programas de implementação educacionais nas escolas, além do projeto Senna Tower, edifício residencial em Balneário Camboriú assinado pela marca de Ayrton Senna, que terá mais de 500 metros de altura.

O prédio é assinado pela artista plástica e antropóloga Lalalli Senna, sobrinha do piloto, que apresentou o conceito do edifício ao Príncipe.

Em uma conversa curta a Casual EXAME, Príncipe Albert II de Mônaco comentou sobre a importância da Fórmula 1 para o principado e as expectativas para a temporada de Fórmula 1 deste ano.

Poderia falar sobre a importância da Fórmula 1 para o Principado. Na sua opinião, como o campeonato contribui para o fortalecimento da identidade de Mônaco em projetos internacionais ao longo das décadas?

Você sabe, Mônaco e corridas de Fórmula 1, têm uma longa história juntos, porque o primeiro Grande Prêmio de Mônaco, que ainda não era chamado de Fórmula 1, aconteceu em 1929. Então, estamos falando de muitos anos, em alguns anos será um século do Grande Prêmio em Mônaco, com o rali e muitos outros eventos menores do clube automobilístico de Montecarlo. Mônaco é um dos bastiões das corridas de automóveis no mundo, com uma grande história. O impacto da corrida em Mônaco é enorme, não apenas em termos econômicos, por causa dos visitantes que vêm para o Grande Prêmio de Mônaco ao longo dos quatro dias. Ou seja, a população de Mônaco quase triplica. É um evento gigantesco. É o nosso maior evento em Mônaco. É um evento esportivo, mas é mais do que um evento esportivo. É um encontro social e também um festival de entretenimento. E contribui de forma incrível para a imagem de Mônaco, para o prestígio de Mônaco ao redor do mundo. Mas isso remonta há muitos anos. Lugares que todos conhecem, que todos sabem. Então, é simplesmente incrível ver como isso reúne as pessoas e atrai muita atenção para o local.

Príncipe Albert II de Mônaco: autógrafo no capacete de Senna, durante visita ao Instituto Ayrton Senna (Michaël ALÉSI/Palais Princier/Divulgação)

O senhor poderia compartilhar quem está apoiando nesta temporada?

Bem, é bem óbvio. Mas também, se ele não ganhar, e se outro residente de Mônaco ganhar, eu também ficarei feliz. Mas, claro, Charles [Leclerc], eu o conheço, tenho uma conexão com ele. Ele tem se saído bem. Esta é uma temporada difícil, com a McLaren indo tão bem, a Aston Martin voltando e terminando a temporada de uma maneira incrível. Então, está sendo uma boa batalha, é uma corrida muito interessante e eu espero que seja uma grande corrida no Brasil neste fim de semana.

Também esperamos, temos um brasileiro, Gabriel Bortoleto, correndo pela primeira vez em Interlagos.

Ele terá uma torcida enorme. Vamos desejar-lhe boa sorte.