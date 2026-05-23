GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida sprint

Prova acontece neste sábado, 23, como parte da quinta etapa da temporada 2026 da Fórmula 1

Fórmula 1: GP do Canadá é neste final de semana

Maria Eduarda Lameza
Publicado em 23 de maio de 2026 às 06h01.

A Fórmula 1 segue neste sábado, 23, com a disputa da sprint do GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.

O formato sprint retorna pelo segundo fim de semana consecutivo e acontece neste sábado, 23, com duração de 30 minutos.

O circuito canadense é conhecido pelo desgaste dos freios, alto consumo de combustível e possibilidade de mudanças climáticas repentinas.

A Mercedes vive grande momento na temporada. Antonelli lidera o campeonato com 100 pontos após vencer o GP de Miami, enquanto Russell soma 80. A Ferrari aparece em segundo no Mundial de construtores, seguida pela McLaren.

Em Miami, Antonelli reassumiu a liderança da corrida na volta 29 após ultrapassar Verstappen. Mesmo com um problema no câmbio nas voltas finais, conseguiu segurar Norris e venceu pela terceira vez na carreira.

No GP do Canadá de 2025, Russell venceu após controlar a corrida desde a pole position. Max Verstappen foi o segundo e Antonelli terminou em terceiro, garantindo o primeiro pódio de sua trajetória na Fórmula 1.

Que horas assistir à corrida sprint do GP do Canadá?

A corrida sprint acontece neste sábado, 23, às 13h do horário de Brasília.

Onde assistir à corrida sprint do GP do Canadá?

A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.

Programação do GP do Canadá

Sexta-feira, 22

  • Treino Livre 1: 13h30
  • Classificação Sprint: 17h30

Sábado, 23

  • Sprint: 13h
  • Classificação: 17h

Domingo, 24

  • Corrida: 17h
