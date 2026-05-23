GP do Canadá de Fórmula 1: veja horário e onde assistir à corrida sprint

Fórmula 1: GP do Canadá é neste final de semana
Publicado em 23 de maio de 2026 às 06h01.
A Fórmula 1 segue neste sábado, 23, com a disputa da sprint do GP do Canadá, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal.
O formato sprint retorna pelo segundo fim de semana consecutivo e acontece neste sábado, 23, com duração de 30 minutos.
O circuito canadense é conhecido pelo desgaste dos freios, alto consumo de combustível e possibilidade de mudanças climáticas repentinas.
A Mercedes vive grande momento na temporada. Antonelli lidera o campeonato com 100 pontos após vencer o GP de Miami, enquanto Russell soma 80. A Ferrari aparece em segundo no Mundial de construtores, seguida pela McLaren.
Em Miami, Antonelli reassumiu a liderança da corrida na volta 29 após ultrapassar Verstappen. Mesmo com um problema no câmbio nas voltas finais, conseguiu segurar Norris e venceu pela terceira vez na carreira.
No GP do Canadá de 2025, Russell venceu após controlar a corrida desde a pole position. Max Verstappen foi o segundo e Antonelli terminou em terceiro, garantindo o primeiro pódio de sua trajetória na Fórmula 1.
A corrida sprint acontece neste sábado, 23, às 13h do horário de Brasília.
A transmissão no Brasil será feita pelo SporTV3, Globoplay e F1TV Pro.