De campeões do mundo a donos de clube: Müller e Hummels investem € 40 milhões em time português

Thomas Müller e Mats Hummels estão entre os investidores de um grupo alemão que fechou a compra de 90% da SAD do Estrela da Amadora, clube da primeira divisão portuguesa. O negócio foi fechado por 40 milhões de euros, aproximadamente R$ 240 milhões na cotação atual, segundo o jornal A Bola.

O goleiro suíço Yann Sommer também faz parte do grupo que assumirá o controle do futebol profissional da equipe. Segundo informações do jornal A Bola, os documentos foram assinados na última semana, e o anúncio oficial da operação deve ser feito nos próximos dias.

A transação marca uma mudança importante na estrutura do Estrela e coloca três nomes com carreiras de destaque no futebol europeu diretamente ligados ao futuro do clube português.

Três nomes de peso no novo projeto

Müller é o principal nome do grupo. Aos 36 anos, o alemão passou praticamente toda a carreira no Bayern de Munique e construiu uma trajetória repleta de títulos antes de se transferir para o Vancouver Whitecaps, do Canadá.

Pelo Bayern, conquistou duas vezes a Champions League. Pela seleção alemã, foi peça importante na campanha que terminou com o título da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Hummels também fez parte daquela geração campeã mundial. O zagueiro encerrou a carreira depois de vestir camisas importantes, como as de Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Roma.

Sommer completa o trio de jogadores de renome envolvido no projeto. O goleiro suíço defendeu Borussia Mönchengladbach, Bayern e Inter de Milão e atualmente joga pelo Club Brugge, da Bélgica.

A participação dos três, porém, não significa que eles serão responsáveis pela administração cotidiana do clube. O grupo de investidores terá o controle acionário, enquanto Johannes Mosmang deve assumir a presidência da SAD. Francisco Lopo permanecerá como CEO, segundo A Bola.

De € 72 mil a um negócio de € 40 milhões

O tamanho da negociação chama ainda mais atenção quando comparado ao valor desembolsado pelo atual proprietário para assumir o clube.

Em 2020, Paulo Lopo comprou o Estrela da Amadora por apenas 72 mil euros, aproximadamente R$ 432 mil na cotação atual. Seis anos depois, 90% da sociedade responsável pelo futebol profissional foi avaliada em 40 milhões de euros, segundo o jornal português.

Quando Lopo assumiu o comando, o Estrela ainda disputava o Campeonato de Portugal. Sob sua gestão, a equipe conseguiu subir até a elite nacional e agora se prepara para disputar sua quarta temporada consecutiva na primeira divisão.

Estrela voltou à elite e recuperou seu estádio

A transformação do clube não aconteceu apenas dentro de campo. Durante a gestão de Paulo Lopo, o Estrela também avançou na recuperação do Estádio José Gomes, localizado na Reboleira. O estádio, que estava praticamente abandonado, voltou a receber as partidas da equipe.

A retomada esportiva e estrutural ajudou a recolocar o Estrela no mapa do futebol português e aumentou o valor do projeto para potenciais investidores.

A venda dos 90% da SAD também representa o fim da passagem de Paulo Lopo pelo comando da sociedade.

Apesar da saída, Lopo não pretende abandonar o futebol. Segundo A Bola, o dirigente continuará ligado ao esporte, embora não esteja mais à frente da SAD do Estrela.

A mudança encerra um processo que já vinha sendo negociado há alguns meses. Em maio, o mesmo jornal havia informado que um grupo ligado a Müller, Hummels e Sommer estudava um investimento de até 45 milhões de euros.