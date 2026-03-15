Quem é Kimi Antonelli, segundo piloto mais jovem da história a ganhar na F1

O italiano Kimi Antonelli, de 19 anos, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 ao vencer o Grande Prêmio da China, em Xangai. O piloto da Mercedes largou na pole position e cruzou a linha de chegada à frente do companheiro de equipe George Russell. Lewis Hamilton, agora na Ferrari, completou o pódio.

A vitória marca um momento simbólico para o automobilismo italiano. Antonelli se tornou o primeiro piloto do país a vencer uma corrida da Fórmula 1 desde Giancarlo Fisichella no GP da Malásia de 2006.

Aos 19 anos, 6 meses e 19 dias, o piloto também entrou para a história da categoria. Antonelli se tornou o segundo mais jovem vencedor da Fórmula 1, atrás apenas de Max Verstappen. O holandês venceu o GP da Espanha de 2016 aos 18 anos, 7 meses e 15 dias.

No sábado, o italiano já havia chamado atenção ao conquistar a pole position no circuito de Xangai. Com o resultado, tornou-se o poleman mais jovem da história da Fórmula 1.

“Estou sem palavras, quase chorando. Muito obrigado à equipe, porque eles me ajudaram a realizar este sonho. Eu queria levar a Itália de volta ao topo, e nós conseguimos”, disse Antonelli após a corrida.

Quem é Kimi Antonelli

Nascido em Bolonha, na Itália, em 25 de agosto de 2006, Antonelli é hoje um dos pilotos mais jovens do grid da Fórmula 1.

Ele estreou na categoria em 2025, aos 18 anos, pela Mercedes

Considerado um dos principais talentos da nova geração do automobilismo, o italiano chegou rapidamente à elite do esporte após uma trajetória acelerada nas categorias de base.

Na temporada de estreia na Fórmula 1, terminou o campeonato em sétimo lugar, com 150 pontos e três pódios. Antes da vitória na China, o piloto já havia subido ao pódio quatro vezes na categoria.

O primeiro deles veio com um terceiro lugar no GP do Canadá, resultado que o tornou o italiano mais jovem a subir ao pódio na Fórmula 1. Outro desempenho de destaque foi o segundo lugar no GP de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos.

Antonelli também é fã declarado de Ayrton Senna. Durante o fim de semana de corrida em Interlagos, o italiano visitou o túmulo do tricampeão mundial na capital paulista em homenagem ao brasileiro. Após a prova, doou o capacete utilizado na corrida para o acervo da família de Senna.

Antonelli começou no automobilismo ainda criança, competindo no kart a partir dos sete anos. Após conquistar títulos na modalidade, avançou para os monopostos e passou a chamar atenção nas categorias de base.

Em 2022, venceu dois campeonatos importantes: a Fórmula 4 italiana e a Fórmula 4 alemã.

No ano seguinte, conquistou o título da Fórmula Regional Europeia. O desempenho acelerou sua ascensão no esporte. Em vez de seguir o caminho tradicional das categorias de base, o italiano pulou a Fórmula 3 e avançou diretamente para a Fórmula 2 em 2024.

Antonelli disputou a temporada de 2024 da Fórmula 2 pela equipe Prema Racing. Mesmo com dificuldades no início do campeonato, conquistou duas vitórias e um pódio ao longo do ano.

Os resultados consistentes o levaram a terminar a temporada em sexto lugar na classificação geral — desempenho que consolidou o piloto como um dos nomes mais promissores da nova geração e abriu caminho para sua promoção à Fórmula 1.