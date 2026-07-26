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Fase de grupos copa 2026

Malásia desponta como favorita para voltar ao calendário da Fórmula 1 em 2026

Circuito de Sepang pode substituir o GP do Bahrein caso etapa cancelada não seja remarcada

Fórmula 1: GP do Bahrein foi desmarcado pela tensão no Oriente Médio. ( (Foto: Attila Kisbenedek / AFP))

Fórmula 1: GP do Bahrein foi desmarcado pela tensão no Oriente Médio. ( (Foto: Attila Kisbenedek / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 26 de julho de 2026 às 06h08.

A Fórmula 1 pode voltar à Malásia após quase uma década. De acordo com informações da ESPN, o circuito de Sepang é hoje o principal candidato para receber uma etapa da temporada 2026 caso o GP do Bahrein não seja remarcado.

O Bahrein e a Arábia Saudita tiveram suas corridas canceladas no primeiro semestre por causa da escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Enquanto a prova saudita não deve retornar ao calendário, a categoria ainda busca uma solução para a etapa bareinita.

Sepang ganha força nos bastidores

A possibilidade de levar a Fórmula 1 novamente à Malásia é vista com bons olhos pela organização da categoria. Além da tradição do circuito de Sepang, que recebeu o Mundial entre 1999 e 2017, a localização também favorece a logística da reta final da temporada.

A ideia seria utilizar uma janela no calendário próxima às etapas asiáticas, reduzindo o impacto das mudanças no cronograma.

Incerteza no Oriente Médio preocupa categoria

A definição sobre o futuro do GP do Bahrein também depende do cenário no Oriente Médio. O Conselho Mundial de Automobilismo analisa a situação das provas da região, enquanto a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) acompanha as condições de segurança para os eventos previstos nos próximos meses.

Caso as competições programadas para Catar e Bahrein em outras categorias também sejam canceladas, a possibilidade de a Fórmula 1 retornar ao Bahrein em 2026 praticamente desaparece.

Além da etapa do Bahrein, a Fórmula 1 monitora a realização das duas últimas corridas do campeonato, previstas para Catar e Abu Dhabi. A instabilidade na região mantém em aberto o planejamento da reta final do calendário.

Antes das mudanças provocadas pelo conflito, a temporada de 2026 havia sido planejada com 24 Grandes Prêmios. Agora, a categoria trabalha em alternativas para manter o número de corridas e garantir a conclusão do campeonato.

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