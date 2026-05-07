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Charles Leclerc revela lado musical em campanha da Chivas Regal

Leclerc explicou como encontrou na música uma forma de equilíbrio em meio à intensidade da Fórmula 1

Leclerc: piloto da Ferrari comentou sua paixão pelo piano e momentos de pausa longe das redes (Getty Images)

Leclerc: piloto da Ferrari comentou sua paixão pelo piano e momentos de pausa longe das redes (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20h17.

Charles Leclerc mostrou um lado mais pessoal durante sua nova campanha com a marca de whisky Chivas Regal. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o piloto da Ferrari falou sobre música, rotina fora da Fórmula 1 e a relação com o universo do whisky premium.

Piloto flerta com o mundo da música

O atleta explicou que encontrou no piano uma forma de desacelerar. Nos últimos anos, Leclerc passou a compartilhar composições próprias nas plataformas digitais e revelou que a música se tornou parte importante da sua vida pessoal.

Segundo ele, tocar piano ajuda a aliviar a pressão da Fórmula 1, categoria marcada por viagens frequentes, exposição e cobrança por resultados. O piloto afirmou que gosta de reservar momentos mais tranquilos para compor ou simplesmente ouvir música ao lado de amigos e familiares.

Vida 'fora' das redes e da F1 é fundamental para Leclerc

Durante a entrevista, o piloto comentou que aprecia ocasiões mais intimistas fora das pistas, especialmente encontros com pessoas próximas. Leclerc também destacou que prefere experiências autênticas e menos “performáticas” fora da Fórmula 1. O francês afirmou que tenta separar sua vida profissional da pessoal sempre que possível, algo que inclui passar tempo longe das redes sociais e aproveitar hobbies que não tenham relação direta com corridas.

Leclerc se tornou embaixador da Chivas Regal oficialmente em 2025, em um movimento que consolida a Fórmula 1 como uma das principais vitrines para marcas de luxo e lifestyle.

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