Gianpiero Lambiase deixa Red Bull e assina com a McLaren

A Red Bull Racing confirmou nesta quinta-feira, 9, que Gianpiero Lambiase, o engenheiro de pista e braço direito de Max Verstappen, deixará a equipe para se juntar à McLaren.

O profissional de 45 anos, conhecido no paddock como "GP", assinou um acordo de longo prazo com a escuderia de Woking e deve assumir as novas funções a partir de 2028, logo após o término do contrato vigente com o time de Milton Keynes.

Na McLaren, Lambiase ocupará um cargo de alta senioridade técnica, e vai se reportar diretamente ao chefe de equipe Andrea Stella. Entre as atribuições, tem como objetivo otimizar as operações de pista da atual campeã de construtores.

A mudança marca o fim de uma das parcerias mais vitoriosas da história da Fórmula 1, entre Lambiase e Verstappen, responsável por quatro títulos mundiais e mais de 70 vitórias do piloto holandês desde 2016.

Max Verstappen e Gianpiero Lambiase no Grande Prêmio de Abu Dhabi, em 2025 (Mark Thompson/Getty Images)

Reforço estratégico da McLaren e isolamento técnico da Red Bull

O anúncio da saída de Lambiase intensifica a crise de talentos que assombra a Red Bull nos últimos nove meses. A debandada começou com a partida do projetista Adrian Newey para a Aston Martin, seguida pelo diretor esportivo Jonathan Wheatley para a Audi e pelo chefe de estratégia Will Courtenay, que também migrou para a McLaren.

A perda de Lambiase é considerada a mais sensível para o ecossistema de Max Verstappen, uma vez que o engenheiro era a voz de confiança e o mediador emocional do piloto durante as corridas. O movimento ocorre em um momento de incerteza para o próprio Verstappen, que tem manifestado descontentamento com os rumos técnicos da categoria e possui cláusulas de rescisão no contrato com a Red Bull que podem ser acionadas já na próxima janela de transferências.

Para a McLaren, a contratação de Lambiase é vista como uma jogada de mestre no xadrez da Fórmula 1. Além de agregar um dos engenheiros mais experientes e respeitados do grid, a equipe britânica retira da concorrência o cérebro que detém o conhecimento profundo sobre o funcionamento da Red Bull e o estilo de pilotagem de Verstappen.

Embora o contrato preveja o início apenas em 2028, a expectativa é que as equipes negociem um período de gardening leave (afastamento remunerado) para que Lambiase possa ser integrado à operação de Woking o quanto antes. Andrea Stella, que vem reestruturando a McLaren com foco em engenharia, terá em Lambiase um aliado fundamental para consolidar a equipe como a nova força dominante do esporte.