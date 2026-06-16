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Fase de grupos copa 2026

Hamilton quebra recorde que a Fórmula 1 não via há 56 anos

Triunfo do britânico no GP de Barcelona-Catalunha colocou seu nome ao lado de lendas da categoria e ampliou marcas históricas da carreira

Lewis Hamilton: piloto da Ferrari comemora no pódio após vencer o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1 no Circuito da Catalunha em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Manaure Quintero / AFP)

Lewis Hamilton: piloto da Ferrari comemora no pódio após vencer o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1 no Circuito da Catalunha em Montmeló, nos arredores de Barcelona (Manaure Quintero / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 16 de junho de 2026 às 10h02.

Lewis Hamilton venceu o GP de Barcelona-Catalunha, no domingo, 14, e quebrou uma marca que a Fórmula 1 não via há 56 anos.

Aos 41 anos, cinco meses e sete dias, o britânico da Ferrari se tornou o piloto mais velho a vencer uma corrida da categoria desde Jack Brabham, que subiu ao topo do pódio no GP da África do Sul de 1970, aos 43 anos, 11 meses e cinco dias.

Antes de Brabham, Sam Hanks havia vencido as 500 Milhas de Indianápolis de 1957 aos 42 anos, dez meses e 17 dias, quando a prova fazia parte do calendário da F1.

A vitória também fez Hamilton superar Nigel Mansell, que havia vencido o GP da Austrália de 1994 aos 41 anos, três meses e cinco dias. Desde então, nenhum piloto havia chegado tão longe nessa marca até o triunfo do heptacampeão na Espanha.

Recorde de vitórias na Fórmula 1

O resultado em Barcelona-Catalunha também ampliou outro recorde de Hamilton. Com a vitória, o britânico chegou a 106 triunfos na carreira, aumentando sua vantagem como o maior vencedor da história da Fórmula 1.

Hamilton também se isolou como o maior vencedor no circuito catalão. O piloto da Ferrari chegou ao sétimo triunfo na pista e superou Michael Schumacher, que havia vencido pela primeira vez no local em junho de 1996.

A conquista encerrou ainda um jejum de mais de 600 dias sem vitórias para Hamilton na F1. Antes do GP de Barcelona-Catalunha, sua última vitória em uma corrida principal havia sido no GP da Bélgica de 2024, em Spa-Francorchamps.

A Ferrari também voltou ao topo do pódio após um ano e seis meses. A escuderia italiana não vencia na categoria desde o GP do México de 2024, com Carlos Sainz.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Áustria, disputado entre os dias 26 e 28 de junho.

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