Ferrari acelera preparação de Rafael Câmara e Haas pode ser próximo destino do brasileiro

A Ferrari deu mais um passo no processo de desenvolvimento de Rafael Câmara. Integrante da Academia Ferrari, o brasileiro participou nesta semana de testes privados em Fiorano, em uma atividade para a preparação de jovens pilotos para a Fórmula 1.

Segundo o site AutoRacer, a sessão fez parte do programa TPC (Testing of Previous Cars), que permite aos pilotos acumular experiência em carros de temporadas anteriores da categoria. A iniciativa é utilizada pela escuderia italiana para acelerar a adaptação de seus talentos antes de uma possível estreia em atividades oficiais.

Haas avalia brasileiro para próximos testes

O próximo capítulo da trajetória de Rafael Câmara pode acontecer na Haas. Parceira técnica da Ferrari, a equipe norte-americana estuda incluir o brasileiro em seu programa de testes após a pausa da Fórmula 1, ampliando sua experiência com carros da categoria.

Na disputa por uma oportunidade, Câmara concorre diretamente com o italiano Leonardo Fornaroli, outro piloto vinculado à Academia Ferrari. A Haas já iniciou o planejamento de seu projeto para os próximos anos e analisa quais jovens poderão fazer parte desse processo.

Temporada fortalece candidatura

A possibilidade de ganhar espaço na Fórmula 1 chega em um momento positivo para o pernambucano. Em sua temporada na Fórmula 2, Rafael Câmara vem apresentando resultados consistentes, consolidando seu nome entre as principais promessas da base da Ferrari.

O desempenho também despertou o interesse de outras equipes do grid. A Cadillac, que prepara sua entrada na Fórmula 1, acompanha a evolução do brasileiro e aparece como mais uma possível alternativa para o futuro da carreira, de acordo com a AutoRacer.

Brasileiros seguem em evidência

Enquanto Câmara amplia sua quilometragem com a Ferrari, outro representante do Brasil também segue envolvido em atividades importantes da categoria. Gabriel Bortoleto participou recentemente dos testes da Pirelli para o desenvolvimento dos pneus que serão utilizados na temporada de 2027, reforçando a presença brasileira nos projetos ligados ao futuro da Fórmula 1.