GP de São Paulo de F1: confira em imagens o sprint de Interlagos

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, lidera a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo no autódromo José Carlos Pace, também conhecido como Interlagos, em São Paulo, Brasil, em 8 de novembro de 2025. (Nelson ALMEIDA/AFP)
Redação Exame
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 13h15.
Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 13h17.
Lando Norris venceu o sprint do Grande Prêmio de São Paulo neste sábado (8) em Interlagos, ampliando sua liderança no Mundial.
O pódio da prova ficou com Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) e George Russell (Mercedes).
Oscar Piastri, vice-líder do campeonato e companheiro de Norris, abandonou a prova após bater na sexta volta. O acidente não teve consequências físicas, mas obrigou o australiano a deixar a corrida.
Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin e bicampeão mundial, ficou em sexto lugar, enquanto Carlos Sainz, agora na Williams, terminou em 17º.
Franco Colapinto, argentino da Alpine, abandonou após se acidentar na mesma curva que Piastri.
Este foi o penúltimo sprint da temporada, o formato de corrida curta da Fórmula 1.