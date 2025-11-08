GP de São Paulo de F1: confira em imagens o sprint de Interlagos

Esporte

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, lidera a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo no autódromo José Carlos Pace, também conhecido como Interlagos, em São Paulo, Brasil, em 8 de novembro de 2025. (Nelson ALMEIDA/AFP)

Lando Norris venceu o sprint do Grande Prêmio de São Paulo neste sábado (8) em Interlagos, ampliando sua liderança no Mundial.

O pódio da prova ficou com Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes) e George Russell (Mercedes). 

Vencedores-sprint-São-Paulo

O vencedor, o piloto britânico da McLaren Lando Norris (C), o segundo colocado, o italiano da Mercedes Kimi Antonelli (E), e o terceiro colocado, o britânico da Mercedes George Russell (D), após a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo

Oscar Piastri, vice-líder do campeonato e companheiro de Norris, abandonou a prova após bater na sexta volta. O acidente não teve consequências físicas, mas obrigou o australiano a deixar a corrida.

Acidente-Oscar-Piastri-GP-São-Paulo

Comissários retiram o carro do piloto australiano da McLaren, Oscar Piastri, após acidente durante a corrida sprint (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin e bicampeão mundial, ficou em sexto lugar, enquanto Carlos Sainz, agora na Williams, terminou em 17º.

Fernando-Alonso-corre-a-frente-de-Hamilton-GP-São-Paulo

O piloto espanhol da Aston Martin, Fernando Alonso (embaixo), corre à frente do monegasco da Ferrari, Charles Leclerc (C), e do britânico Lewis Hamilton (T) (Nelson ALMEIDA/AFP)

Franco Colapinto, argentino da Alpine, abandonou após se acidentar na mesma curva que Piastri.

Franco-Colapinto-acidente-GP-São-Paulo

Um fiscal retira o carro do piloto argentino da Alpine, Franco Colapinto, após acidente (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Este foi o penúltimo sprint da temporada, o formato de corrida curta da Fórmula 1.

Lando-Norris-celebra-vitória-GP-São-Paulo

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, comemora após vencer a corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo e disparar na liderança (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

