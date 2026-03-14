Kimi Antonelli: quem é a jovem promessa da Mercedes e rival de Bortoleto na F1

O piloto italiano Andrea Kimi Antonelli conquistou a pole position do GP da China neste sábado, 13, e se tornou o piloto mais jovem a conquistar uma pole na Fórmula 1.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto rodou na última curva enquanto tentava sua volta no Q2 e largará apenas na 16ª posição.

Mas, afinal, quem é a promessa italiana que vem chamando atenção na categoria?

Jovem destaque da Mercedes

Nascido em Bolonha em 25 de agosto de 2006, Antonelli é atualmente um dos pilotos mais jovens do grid. Ele estreou na Fórmula 1 em 2025, aos 18 anos, pela Mercedes.

O italiano ainda busca a primeira vitória na categoria, mas já soma quatro pódios. O primeiro deles foi um terceiro lugar no GP do Canadá, resultado que o tornou o italiano mais jovem a subir ao pódio na Fórmula 1.

Outro desempenho marcante foi o segundo lugar no GP de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos.

Recorde histórico

Ao conquistar a pole position no GP da China, Antonelli se tornou o mais jovem poleman da história da Fórmula 1. Ele alcançou o feito aos 19 anos, 6 meses e 18 dias, superando um recorde que pertencia a Sebastian Vettel desde 2008.

Trajetória no automobilismo

Antonelli começou no automobilismo ainda criança, competindo no kart a partir dos sete anos. Após conquistar títulos em campeonatos da modalidade, iniciou a transição para os monopostos e se destacou rapidamente nas categorias de base. Em 2022, foi campeão da Fórmula 4 italiana e da Fórmula 4 alemã.

No ano seguinte, conquistou o título da Fórmula Regional Europeia. O desempenho acelerou sua trajetória: em vez de seguir o caminho tradicional das categorias de base, o italiano pulou a Fórmula 3 e avançou diretamente para a Fórmula 2 em 2024.

Antonelli disputou a temporada de 2024 da Fórmula 2 pela equipe Prema Racing. Mesmo enfrentando dificuldades no início do campeonato, o italiano conseguiu duas vitórias e um pódio ao longo do ano, além de somar resultados consistentes que o levaram a terminar a temporada em sexto na classificação geral. A passagem pela categoria serviu como etapa final de preparação antes de sua promoção à F1.

Temporada de estreia na F1

Na Fórmula 1, estreou na temporada de 2025 pela Mercedes, substituindo Lewis Hamilton, após ser promovido do programa de jovens pilotos da equipe, do qual faz parte desde 2019. Mesmo em início de carreira, o italiano já acumulou resultados de destaque, incluindo pódios e atuações competitivas ao longo do campeonato.

Na temporada de estreia, Antonelli terminou o campeonato em sétimo lugar, com 150 pontos e três pódios.

Mesmo ainda no início da carreira na Fórmula 1, o italiano já desponta como um dos principais jovens talentos da categoria.