Norris vence GP da Holanda; Max Verstappen sofre acidente na primeira volta

Lando Norris, da Grã-Bretanha, conduzindo o McLaren MCL40 Mercedes na pista durante o treino classificatório para o Grande Prêmio da Holanda de F1 no Circuito de Zandvoort, em 22 de agosto. (Guido De Bortoli/Getty Images)
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Publicado em 23 de agosto de 2026 às 12h27.
Lando Norris venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo, 23 de agosto, em Zandvoort. O piloto da McLaren ficou em primeiro lugar, seguido por Andrea Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes.
O resultado teve ainda o abandono de Max Verstappen, da Red Bull. O piloto perdeu o controle do carro no fim da primeira volta, bateu no muro e não concluiu a prova.
Norris terminou na liderança do GP da Holanda. Antonelli ficou em segundo e Russell completou o pódio.
Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em quarto, seguido pelo companheiro de equipe Charles Leclerc. Oscar Piastri, da McLaren, fechou o grupo dos seis primeiros da fórmula 1 hoje.
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A classificação do Grande Prêmio da Holanda foi:
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Status
|1º
|Lando Norris
|McLaren
|Finalizado
|2º
|Andrea Antonelli
|Mercedes
|Finalizado
|3º
|George Russell
|Mercedes
|Finalizado
|4º
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Finalizado
|5º
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Finalizado
|6º
|Oscar Piastri
|McLaren
|Finalizado
|7º
|Liam Lawson
|Red Bull
|Finalizado
|8º
|Nico Hulkenberg
|Audi F1 Team
|Finalizado
|9º
|Fernando Alonso
|Aston Martin Aramco-Mercedes
|Finalizado
|10º
|Pierre Gasly
|Alpine
|Finalizado
|11º
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls
|Finalizado
|12º
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|Finalizado
|13º
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 Team
|Finalizado
|14º
|Franco Colapinto
|Alpine
|Finalizado
|15º
|Sergio Perez
|Cadillac
|Finalizado
|16º
|Carlos Sainz Jr.
|Williams
|Finalizado
|17º
|Alex Albon
|Williams
|Não concluiu
|18º
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|Não concluiu
|19º
|Esteban Ocon
|Haas
|Não concluiu
|20º
|Lance Stroll
|Aston Martin Aramco-Mercedes
|Não concluiu
|21º
|Oliver Bearman
|Haas
|Não concluiu
|22º
|Max Verstappen
|Red Bull
|Não concluiu
Verstappen bateu no fim da primeira volta, após perder o controle do carro em uma curva inclinada de Zandvoort. O monoposto atingiu o muro de concreto na parte externa da pista e voltou para o traçado.
Uma das rodas se soltou com o impacto, deixando destroços na pista e provocando a interrupção da corrida. Pelo rádio da equipe, Verstappen informou que estava bem.
Max Verstappen crashes out at Zandvoort 🎥
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