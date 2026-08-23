Norris vence GP da Holanda; Max Verstappen sofre acidente na primeira volta

Lando Norris venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo, 23 de agosto, em Zandvoort. O piloto da McLaren ficou em primeiro lugar, seguido por Andrea Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes.

O resultado teve ainda o abandono de Max Verstappen, da Red Bull. O piloto perdeu o controle do carro no fim da primeira volta, bateu no muro e não concluiu a prova.

Resultado do GP da Holanda de F1

Norris terminou na liderança do GP da Holanda. Antonelli ficou em segundo e Russell completou o pódio.

Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em quarto, seguido pelo companheiro de equipe Charles Leclerc. Oscar Piastri, da McLaren, fechou o grupo dos seis primeiros da fórmula 1 hoje.

A classificação do Grande Prêmio da Holanda foi:

Posição Piloto Equipe Status 1º Lando Norris McLaren Finalizado 2º Andrea Antonelli Mercedes Finalizado 3º George Russell Mercedes Finalizado 4º Lewis Hamilton Ferrari Finalizado 5º Charles Leclerc Ferrari Finalizado 6º Oscar Piastri McLaren Finalizado 7º Liam Lawson Red Bull Finalizado 8º Nico Hulkenberg Audi F1 Team Finalizado 9º Fernando Alonso Aston Martin Aramco-Mercedes Finalizado 10º Pierre Gasly Alpine Finalizado 11º Yuki Tsunoda Racing Bulls Finalizado 12º Arvid Lindblad Racing Bulls Finalizado 13º Gabriel Bortoleto Audi F1 Team Finalizado 14º Franco Colapinto Alpine Finalizado 15º Sergio Perez Cadillac Finalizado 16º Carlos Sainz Jr. Williams Finalizado 17º Alex Albon Williams Não concluiu 18º Valtteri Bottas Cadillac Não concluiu 19º Esteban Ocon Haas Não concluiu 20º Lance Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes Não concluiu 21º Oliver Bearman Haas Não concluiu 22º Max Verstappen Red Bull Não concluiu

Verstappen abandona o GP da Holanda

Verstappen bateu no fim da primeira volta, após perder o controle do carro em uma curva inclinada de Zandvoort. O monoposto atingiu o muro de concreto na parte externa da pista e voltou para o traçado.

Uma das rodas se soltou com o impacto, deixando destroços na pista e provocando a interrupção da corrida. Pelo rádio da equipe, Verstappen informou que estava bem.