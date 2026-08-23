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Fase de grupos copa 2026

Norris vence GP da Holanda; Max Verstappen sofre acidente na primeira volta

Veja o resultado completo da corrida

Lando Norris, da Grã-Bretanha, conduzindo o McLaren MCL40 Mercedes na pista durante o treino classificatório para o Grande Prêmio da Holanda de F1 no Circuito de Zandvoort, em 22 de agosto. (Guido De Bortoli/Getty Images)

Lando Norris, da Grã-Bretanha, conduzindo o McLaren MCL40 Mercedes na pista durante o treino classificatório para o Grande Prêmio da Holanda de F1 no Circuito de Zandvoort, em 22 de agosto. (Guido De Bortoli/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 23 de agosto de 2026 às 12h27.

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Lando Norris venceu o GP da Holanda de Fórmula 1 neste domingo, 23 de agosto, em Zandvoort. O piloto da McLaren ficou em primeiro lugar, seguido por Andrea Antonelli e George Russell, ambos da Mercedes.

O resultado teve ainda o abandono de Max Verstappen, da Red Bull. O piloto perdeu o controle do carro no fim da primeira volta, bateu no muro e não concluiu a prova.

Resultado do GP da Holanda de F1

Norris terminou na liderança do GP da Holanda. Antonelli ficou em segundo e Russell completou o pódio.

Lewis Hamilton, da Ferrari, terminou em quarto, seguido pelo companheiro de equipe Charles Leclerc. Oscar Piastri, da McLaren, fechou o grupo dos seis primeiros da fórmula 1 hoje.

A classificação do Grande Prêmio da Holanda foi:

PosiçãoPilotoEquipeStatus
Lando NorrisMcLarenFinalizado
Andrea AntonelliMercedesFinalizado
George RussellMercedesFinalizado
Lewis HamiltonFerrariFinalizado
Charles LeclercFerrariFinalizado
Oscar PiastriMcLarenFinalizado
Liam LawsonRed BullFinalizado
Nico HulkenbergAudi F1 TeamFinalizado
Fernando AlonsoAston Martin Aramco-MercedesFinalizado
10ºPierre GaslyAlpineFinalizado
11ºYuki TsunodaRacing BullsFinalizado
12ºArvid LindbladRacing BullsFinalizado
13ºGabriel BortoletoAudi F1 TeamFinalizado
14ºFranco ColapintoAlpineFinalizado
15ºSergio PerezCadillacFinalizado
16ºCarlos Sainz Jr.WilliamsFinalizado
17ºAlex AlbonWilliamsNão concluiu
18ºValtteri BottasCadillacNão concluiu
19ºEsteban OconHaasNão concluiu
20ºLance StrollAston Martin Aramco-MercedesNão concluiu
21ºOliver BearmanHaasNão concluiu
22ºMax VerstappenRed BullNão concluiu

Verstappen abandona o GP da Holanda

Verstappen bateu no fim da primeira volta, após perder o controle do carro em uma curva inclinada de Zandvoort. O monoposto atingiu o muro de concreto na parte externa da pista e voltou para o traçado.

Uma das rodas se soltou com o impacto, deixando destroços na pista e provocando a interrupção da corrida. Pelo rádio da equipe, Verstappen informou que estava bem.

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