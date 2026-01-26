Fórmula 1 2026 começa em março e volta à Globo após cinco anos

A temporada 2026 da Fórmula 1 começará mais cedo em relação a 2025. A abertura do campeonato está marcada para o dia 8 de março, com o GP da Austrália. O calendário mantém 24 etapas.

Antes do início oficial, a categoria terá mudanças na pré-temporada. Os testes privados já estão acontecendo em Barcelona, entre 26 e 30 de janeiro, sem acesso da imprensa. Já os testes abertos serão realizados no Bahrein, de 11 a 13 e de 18 a 20 de fevereiro.

O calendário sofreu ajustes importantes. O circuito de Ímola deixa a temporada, enquanto Madri estreia como sede do GP da Espanha. O circuito de Montmeló passará a receber o GP de Barcelona-Catalunha.

As corridas sprint também foram alteradas. Pela primeira vez desde a adoção do formato, Interlagos não receberá uma prova sprint. Em 2026, o modelo estará presente nos GPs da China, Miami, Canadá, Grã-Bretanha, Holanda e Singapura.

Retorno da F1 à Globo

A Fórmula 1 voltará a ser exibida pela Globo após cinco temporadas com transmissão da Band. Todas as etapas estarão disponíveis no SporTV e nas plataformas digitais do grupo.

Ao todo, apenas 15 GPs serão transmitidos na TV aberta. Existe a possibilidade de exibição da classificação do GP de São Paulo na Globo, mas a emissora ainda não confirmou oficialmente. A F1TV seguirá como opção oficial de streaming.

Calendário da Fórmula 1 em 2026

GP da Austrália – 8 de março (TV Globo)

GP da China – 15 de março

GP do Japão – 29 de março (TV Globo)

GP do Bahrein – 12 de abril

GP da Arábia Saudita – 19 de abril

GP de Miami – 3 de maio

GP do Canadá – 24 de maio

GP de Mônaco – 7 de junho (TV Globo)

GP de Barcelona-Catalunha – 14 de junho (TV Globo)

GP da Áustria – 28 de junho (TV Globo)

GP da Grã-Bretanha – 5 de julho (TV Globo)

GP da Bélgica – 19 de julho (TV Globo)

GP da Hungria – 26 de julho (TV Globo)

GP da Holanda – 23 de agosto (TV Globo)

GP da Itália – 6 de setembro (TV Globo)

GP da Espanha – 13 de setembro (TV Globo)

GP do Azerbaijão – 26 de setembro

GP de Singapura – 11 de outubro (TV Globo)

GP dos Estados Unidos (Austin) – 25 de outubro

GP do México – 1º de novembro

GP de São Paulo – 8 de novembro (TV Globo)

GP de Las Vegas – 21 de novembro (TV Globo)

GP do Catar – 29 de novembro

GP de Abu Dhabi – 6 de dezembro (TV Globo)