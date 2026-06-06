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Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026

Datas, formato, seleções favoritas, estádios, ingressos, cerimônia de abertura e as principais novidades do maior Mundial da história

Copa do Mundo: torneio será em três países pela primeira vez (Imagem gerada por IA/Exame)

Copa do Mundo: torneio será em três países pela primeira vez (Imagem gerada por IA/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de junho de 2026 às 06h23.

A Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história. Disputado em três países e com um formato inédito, o torneio terá mais seleções, mais jogos e novas experiências para os torcedores. Confira abaixo as principais informações sobre o Mundial.

Quando acontece a Copa do Mundo de 2026?

A competição será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. A partida de abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde será disputada a Copa?

Pela primeira vez na história, três países sediarão o mesmo Mundial:

Ao todo, 16 cidades receberão partidas da competição.

Quais são os estádios da Copa do Mundo?

Os jogos serão disputados nos seguintes estádios:

Estados Unidos

  • MetLife Stadium (Nova Jersey)
  • AT&T Stadium (Dallas)
  • SoFi Stadium (Los Angeles)
  • Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
  • NRG Stadium (Houston)
  • Lincoln Financial Field (Filadélfia)
  • Lumen Field (Seattle)
  • Levi's Stadium (São Francisco)
  • Hard Rock Stadium (Miami)
  • Arrowhead Stadium (Kansas City)
  • Gillette Stadium (Boston)

México

  • Estádio Azteca (Cidade do México)
  • Estádio Akron (Guadalajara)
  • Estádio BBVA (Monterrey)

Canadá

  • BC Place (Vancouver)
  • BMO Field (Toronto)

Qual será o novo formato?

A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções participantes.

O formato contará com:

  • 12 grupos de quatro equipes;
  • 72 jogos na fase de grupos;
  • Classificação dos dois primeiros de cada grupo;
  • Avanço dos oito melhores terceiros colocados;
  • Nova fase de 32 avos de final;
  • 104 partidas no total.

O campeão precisará disputar oito partidas para levantar a taça, uma a mais do que nas edições anteriores.

Quantas seleções participam?

Serão 48 seleções, número recorde na história do torneio. A expansão permitiu que mais países da África, Ásia, América do Norte e Oceania garantissem vaga na competição.

Quais seleções chegam como favoritas?

Entre as principais candidatas ao título estão:

  • Brasil
  • Argentina
  • França
  • Espanha
  • Alemanha
  • Inglaterra
  • Portugal

Outras equipes que aparecem como possíveis surpresas são Holanda, Croácia, Colômbia, Uruguai e Noruega, liderada por Erling Haaland.

Quem são as grandes estrelas do torneio?

A Copa de 2026 deve marcar uma das últimas participações de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric em Mundiais.

Além deles, nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Erling Haaland chegam como protagonistas da nova geração.

Quais são as principais novidades da Copa de 2026?

Além do aumento para 48 seleções, a Fifa anunciou mudanças nas cerimônias pré-jogo.

Entre elas:

  • participação de todo o elenco durante os hinos nacionais;
  • bandeiras gigantes no gramado;
  • experiências imersivas para torcedores;
  • novos efeitos visuais e pirotécnicos ao longo do torneio.

A entidade também aposta em ativações digitais e novas experiências de entretenimento para os fãs.

Quem fará o show de abertura?

Cada país-sede terá um evento de abertura diferente, com diversos artistas de fama mundial.

No México, o evento acontece em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da estreia da seleção mexicana contra a África do Sul. A programação musical contará com shows de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Já no Canadá, a festa está marcada para 12 de junho, no BMO Field, em Toronto, antes do duelo entre Canadá e Bósnia. Para animar os torcedores, a Fifa confirmou apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vagedream e William Prince.

Nos Estados Unidos, a cerimônia será realizada também em 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, antecedendo o confronto entre a seleção norte-americana e o Paraguai. Entre as atrações anunciadas estão Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla, que integrarão o espetáculo preparado para marcar o início do Mundial em solo americano.

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