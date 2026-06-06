Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história. Disputado em três países e com um formato inédito, o torneio terá mais seleções, mais jogos e novas experiências para os torcedores. Confira abaixo as principais informações sobre o Mundial.

Quando acontece a Copa do Mundo de 2026?

A competição será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. A partida de abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Onde será disputada a Copa?

Pela primeira vez na história, três países sediarão o mesmo Mundial:

Estados Unidos

México

Canadá

Ao todo, 16 cidades receberão partidas da competição.

Quais são os estádios da Copa do Mundo?

Os jogos serão disputados nos seguintes estádios:

Estados Unidos

MetLife Stadium (Nova Jersey)

AT&T Stadium (Dallas)

SoFi Stadium (Los Angeles)

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

NRG Stadium (Houston)

Lincoln Financial Field (Filadélfia)

Lumen Field (Seattle)

Levi's Stadium (São Francisco)

Hard Rock Stadium (Miami)

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Gillette Stadium (Boston)

México

Estádio Azteca (Cidade do México)

Estádio Akron (Guadalajara)

Estádio BBVA (Monterrey)

Canadá

BC Place (Vancouver)

BMO Field (Toronto)

Qual será o novo formato?

A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções participantes.

O formato contará com:

12 grupos de quatro equipes;

72 jogos na fase de grupos;

Classificação dos dois primeiros de cada grupo;

Avanço dos oito melhores terceiros colocados;

Nova fase de 32 avos de final;

104 partidas no total.

O campeão precisará disputar oito partidas para levantar a taça, uma a mais do que nas edições anteriores.

Quantas seleções participam?

Serão 48 seleções, número recorde na história do torneio. A expansão permitiu que mais países da África, Ásia, América do Norte e Oceania garantissem vaga na competição.

Quais seleções chegam como favoritas?

Entre as principais candidatas ao título estão:

Brasil

Argentina

França

Espanha

Alemanha

Inglaterra

Portugal

Outras equipes que aparecem como possíveis surpresas são Holanda, Croácia, Colômbia, Uruguai e Noruega, liderada por Erling Haaland.

Quem são as grandes estrelas do torneio?

A Copa de 2026 deve marcar uma das últimas participações de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric em Mundiais.

Além deles, nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Erling Haaland chegam como protagonistas da nova geração.

Quais são as principais novidades da Copa de 2026?

Além do aumento para 48 seleções, a Fifa anunciou mudanças nas cerimônias pré-jogo.

Entre elas:

participação de todo o elenco durante os hinos nacionais;

bandeiras gigantes no gramado;

experiências imersivas para torcedores;

novos efeitos visuais e pirotécnicos ao longo do torneio.

A entidade também aposta em ativações digitais e novas experiências de entretenimento para os fãs.

Quem fará o show de abertura?

Cada país-sede terá um evento de abertura diferente, com diversos artistas de fama mundial.

No México, o evento acontece em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da estreia da seleção mexicana contra a África do Sul. A programação musical contará com shows de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Já no Canadá, a festa está marcada para 12 de junho, no BMO Field, em Toronto, antes do duelo entre Canadá e Bósnia. Para animar os torcedores, a Fifa confirmou apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vagedream e William Prince.

Nos Estados Unidos, a cerimônia será realizada também em 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, antecedendo o confronto entre a seleção norte-americana e o Paraguai. Entre as atrações anunciadas estão Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla, que integrarão o espetáculo preparado para marcar o início do Mundial em solo americano.