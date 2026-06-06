Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo: torneio será em três países pela primeira vez (Imagem gerada por IA/Exame)
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Publicado em 6 de junho de 2026 às 06h23.
A Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior da história. Disputado em três países e com um formato inédito, o torneio terá mais seleções, mais jogos e novas experiências para os torcedores. Confira abaixo as principais informações sobre o Mundial.
A competição será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. A partida de abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Pela primeira vez na história, três países sediarão o mesmo Mundial:
Ao todo, 16 cidades receberão partidas da competição.
Os jogos serão disputados nos seguintes estádios:
A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções participantes.
O formato contará com:
O campeão precisará disputar oito partidas para levantar a taça, uma a mais do que nas edições anteriores.
Serão 48 seleções, número recorde na história do torneio. A expansão permitiu que mais países da África, Ásia, América do Norte e Oceania garantissem vaga na competição.
Entre as principais candidatas ao título estão:
Outras equipes que aparecem como possíveis surpresas são Holanda, Croácia, Colômbia, Uruguai e Noruega, liderada por Erling Haaland.
A Copa de 2026 deve marcar uma das últimas participações de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric em Mundiais.
Além deles, nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Lamine Yamal, Jamal Musiala, Florian Wirtz e Erling Haaland chegam como protagonistas da nova geração.
Além do aumento para 48 seleções, a Fifa anunciou mudanças nas cerimônias pré-jogo.
Entre elas:
A entidade também aposta em ativações digitais e novas experiências de entretenimento para os fãs.
Cada país-sede terá um evento de abertura diferente, com diversos artistas de fama mundial.
No México, o evento acontece em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da estreia da seleção mexicana contra a África do Sul. A programação musical contará com shows de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.
Já no Canadá, a festa está marcada para 12 de junho, no BMO Field, em Toronto, antes do duelo entre Canadá e Bósnia. Para animar os torcedores, a Fifa confirmou apresentações de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vagedream e William Prince.
Nos Estados Unidos, a cerimônia será realizada também em 12 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles, antecedendo o confronto entre a seleção norte-americana e o Paraguai. Entre as atrações anunciadas estão Anitta, Katy Perry, Future, Lisa, Rema e Tyla, que integrarão o espetáculo preparado para marcar o início do Mundial em solo americano.