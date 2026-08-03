Allan 'Puro Osso', lutador brasileiro do UFC, morre aos 34 anos

O lutador brasileiro Allan Nascimento, conhecido no MMA como "Puro Osso", morreu nesta segunda-feira, 3, aos 34 anos. Segundo comunicado do UFC Brasil, ele foi encontrado irresponsivo na manhã de hoje após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Uma equipe médica foi acionada, mas o óbito foi declarado no local.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização lamentou a perda e disse que seus "pensamentos e mais profundas condolências" estão com a família, os amigos e os companheiros de equipe do atleta.

Allan competia na categoria peso-mosca, uma das divisões mais leves do MMA, com limite de até 56,7 kg. Ele integrava o elenco do UFC desde 2021 e somava, ao longo da carreira, 22 vitórias e 7 derrotas em 29 lutas profissionais, 15 delas encerradas por finalização e 2 por nocaute.

A trajetória de Allan 'Puro Osso'

Faixa preta em jiu-jitsu, o lutador era reconhecido pela técnica no solo e pelo estilo agressivo dentro do octógono. Começou no muay-thai por hobby aos 15 anos e treinou na academia Chute Boxe, em São Paulo, sua cidade natal, ao lado de nomes como Charles Oliveira.

A entrada profissional no MMA teve o apoio do pai, que morreu pouco antes da estreia do filho no UFC.

O apelido "Puro Osso" veio dos colegas de academia, em referência ao seu peso. Sua última luta foi em 20 de junho deste ano, quando perdeu por decisão dividida para Mitch Raposo, no UFC Vegas 119.

A vitória mais recente havia sido em 2 de novembro do ano passado, no UFC Vegas 110, quando finalizou Cody Durden e levou o bônus de Performance da Noite.