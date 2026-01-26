Super Bowl 2026: Seahawks e Patriots revivem duelo após 11 anos

Seattle Seahawks e New England Patriots estão classificados para o Super Bowl LX, a final da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos). As equipes garantiram vaga no último domingo, 25, e decidem a temporada no dia 8 de fevereiro, às 20h30, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

A partida marca o reencontro das equipes na decisão após 11 anos. O confronto reedita o Super Bowl da temporada 2014-15, vencido pelos Patriots. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN, no Plano Premium do Disney+.

Caminho até a decisão

O New England Patriots conquistou o título da Conferência Americana (AFC), uma das duas ligas internas da NFL, ao vencer o Denver Broncos por 10 a 7, fora de casa, garantindo vaga no Super Bowl.

Antes da final da conferência, a equipe eliminou o Houston Texans na semifinal e o Los Angeles Chargers no Wild Card, fase eliminatória disputada entre times que não venceram suas divisões na temporada regular.

Já o Seattle Seahawks teve trajetória mais curta nos playoffs, fase eliminatória do campeonato. Com a melhor campanha da Conferência Nacional (NFC), a outra liga interna da NFL, a equipe avançou diretamente à semifinal, onde venceu o San Francisco 49ers.

Na decisão da NFC, os Seahawks superaram o Los Angeles Rams por 31 a 27 e confirmaram a classificação para o Super Bowl.

Reencontro histórico

O título da AFC garantiu aos Patriots a primeira ida ao Super Bowl desde a saída de Tom Brady, quarterback que liderou a equipe em seis títulos da NFL. Será apenas a terceira participação da equipe na decisão sem o jogador.

A última vez que os Patriots disputaram o Super Bowl foi em 2019, quando venceram o Los Angeles Rams por 13 a 3 e igualaram o Pittsburgh Steelers como maiores campeões da liga, com seis conquistas.

Para o Seattle Seahawks, o retorno ao Super Bowl representa a chance de superar um episódio marcante. Na última decisão disputada pela equipe, na temporada 2014-15, a derrota para os Patriots adiou o sonho do bicampeonato, após o único título conquistado no ano anterior.