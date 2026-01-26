Esporte

Super Bowl 2026: Seahawks e Patriots revivem duelo após 11 anos

Veja como foi a temporada das duas equipes antes da decisão, que acontece dia 8 de fevereiro

Super Bowl: final da NFL terá reencontro histórico (Matthew Stockman / Equipe/Getty Images)

Super Bowl: final da NFL terá reencontro histórico (Matthew Stockman / Equipe/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16h55.

Tudo sobreNFL
Saiba mais

Seattle Seahawks e New England Patriots estão classificados para o Super Bowl LX, a final da NFL (liga profissional de futebol americano dos Estados Unidos). As equipes garantiram vaga no último domingo, 25, e decidem a temporada no dia 8 de fevereiro, às 20h30, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

A partida marca o reencontro das equipes na decisão após 11 anos. O confronto reedita o Super Bowl da temporada 2014-15, vencido pelos Patriots. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN, no Plano Premium do Disney+.

Caminho até a decisão

O New England Patriots conquistou o título da Conferência Americana (AFC), uma das duas ligas internas da NFL, ao vencer o Denver Broncos por 10 a 7, fora de casa, garantindo vaga no Super Bowl.

Antes da final da conferência, a equipe eliminou o Houston Texans na semifinal e o Los Angeles Chargers no Wild Card, fase eliminatória disputada entre times que não venceram suas divisões na temporada regular.

Já o Seattle Seahawks teve trajetória mais curta nos playoffs, fase eliminatória do campeonato. Com a melhor campanha da Conferência Nacional (NFC), a outra liga interna da NFL, a equipe avançou diretamente à semifinal, onde venceu o San Francisco 49ers.

Na decisão da NFC, os Seahawks superaram o Los Angeles Rams por 31 a 27 e confirmaram a classificação para o Super Bowl.

Reencontro histórico

O título da AFC garantiu aos Patriots a primeira ida ao Super Bowl desde a saída de Tom Brady, quarterback que liderou a equipe em seis títulos da NFL. Será apenas a terceira participação da equipe na decisão sem o jogador.

A última vez que os Patriots disputaram o Super Bowl foi em 2019, quando venceram o Los Angeles Rams por 13 a 3 e igualaram o Pittsburgh Steelers como maiores campeões da liga, com seis conquistas.

Para o Seattle Seahawks, o retorno ao Super Bowl representa a chance de superar um episódio marcante. Na última decisão disputada pela equipe, na temporada 2014-15, a derrota para os Patriots adiou o sonho do bicampeonato, após o único título conquistado no ano anterior.

Acompanhe tudo sobre:Super BowlNFL

Mais de Esporte

Fórmula 1 2026 começa em março e volta à Globo após cinco anos

Everton x Leeds: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Premier League hoje?

O que se sabe sobre o estado de saúde de Schumacher, 13 anos após o acidente

Michael Schumacher não está preso na cama, diz jornalista

Mais na Exame

Mundo

Suécia propõe reduzir maioridade penal para 13 anos em crimes graves

Mercados

INSS começa hoje os pagamentos de janeiro; veja calendário

Esporte

Fórmula 1 2026 começa em março e volta à Globo após cinco anos

Pop

BBB 26: Quem é Matheus? Participante é bancário e boxeador