O cenário de uma das cenas mais icônicas de James Bond está à venda

Para quem já sonhou em ter uma casa às margens do Lago de Como, uma novidade recente do mercado imobiliário italiano trouxe uma oportunidade concreta. Uma das unidades da Villa La Gaeta, propriedade que ganhou fama mundial ao aparecer na cena final de Cassino Royale, está à venda por meio da Sotheby's. O local foi cenário da sequência em que James Bond, interpretado por Daniel Craig, confronta o personagem conhecido como Mr. White, com as águas do lago servindo de pano de fundo para o encerramento do filme de 2006.

A unidade disponível fica no térreo do edifício neomedieval e passou por uma reforma completa em 2023. Orientada para o sul, a construção recebe luz solar durante boa parte do dia, um dos atrativos citados pela imobiliária responsável pela venda. A Villa La Gaeta tem cinco unidades ao todo, e essa é a única oferecida no momento dentro do complexo.

A distribuição dos ambientes

Sala de estar integrada ao terraço, com pilar de pedra e vista para o Lago de Como (Divulgação/Sotheby's)

O espaço é dividido em dois níveis. No primeiro andar ficam a sala de estar, com vista para um terraço, além da cozinha, um quarto de casal e um banheiro. No andar inferior estão outro quarto com banheiro privativo, um cômodo extra e acesso direto ao nível da marina da propriedade.

Duas vagas de garagem fazem parte da oferta. Também estão incluídos um cais e um espaço de ancoragem reservado para embarcações, item que reforça a proximidade da unidade com o lago e é comum entre os imóveis da região que têm acesso direto à água.

Ambiente com cavalete e porta de vidro voltada para a água, ao fundo as montanhas da região (Divulgação/Sotheby's)

Valor e cotação em reais

Espaço interno com cozinha aberta, mobiliário rústico e acesso à área externa da unidade (Divulgação/Sotheby's)

Segundo o anúncio publicado pela Sotheby's, o valor pedido pela unidade varia entre 1,2 milhão e 1,4 milhão de euros. O valor equivale a uma faixa entre R$ 7 milhões e R$ 8,2 milhões.

A região do Lago de Como segue como um dos destinos mais procurados por compradores internacionais interessados em propriedades de alto padrão na Itália. Cidades ao redor do lago, como Bellagio e Varenna, mantêm arquitetura histórica somada a uma infraestrutura voltada para o turismo de luxo, fator que ajuda a sustentar a valorização dos imóveis na área nos últimos anos.

Um cenário que já passou pelas telas

Além de Cassino Royale, o Lago de Como acumula aparições em outras produções internacionais e é procurado por celebridades que mantêm residências na região, entre elas o ator George Clooney, um dos moradores mais conhecidos da área. Essa combinação entre paisagem, história e exposição no cinema ajuda a manter o interesse por propriedades como a Villa La Gaeta entre compradores de diferentes países, especialmente os que buscam imóveis com apelo turístico e potencial de valorização a longo prazo.