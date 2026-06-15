Que horas vai ser o duelo De Bruyne x Salah na Copa do Mundo hoje

O confronto entre Bélgica e Egito nesta segunda-feira , pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026, coloca frente a frente duas das principais estrelas da última década do futebol mundial: Kevin De Bruyne e Mohamed Salah.

Rivalidade histórica em novo palco

O duelo marca o reencontro de dois protagonistas que construíram uma rivalidade marcante no futebol inglês. Durante anos, De Bruyne e Salah foram os principais nomes de Manchester City e Liverpool, respectivamente, equipes que dominaram a Premier League em diferentes temporadas.

Agora, o confronto ganha um novo capítulo em nível de seleções. Pela primeira vez, os dois se enfrentam em uma Copa do Mundo, carregando o protagonismo de Bélgica e Egito.

Papel decisivo na estreia

A partida, disputada em Seattle, é considerada chave para a definição do Grupo G, que ainda conta com Irã e Nova Zelândia. Uma vitória na estreia pode encaminhar a classificação e até a liderança da chave.

Momento das seleções

A Bélgica inicia o torneio com uma base experiente e ainda sustentada por nomes da chamada “geração de ouro”, como o próprio De Bruyne e o goleiro Courtois.

Já o Egito chega como azarão, mas com confiança após campanhas consistentes e com o objetivo de conquistar sua primeira vitória na história das Copas do Mundo.

Nas eliminatórias, os belgas tiveram forte desempenho ofensivo, com 29 gols marcados, enquanto os egípcios se destacaram pela solidez defensiva, sofrendo apenas dois gols.