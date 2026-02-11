Copa do Mundo 2026: confira calendário completo da fase de grupos

A Fifa divulgou a tabela completa da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, com datas, horários e cidades-sede dos jogos da primeira fase. O calendário reúne partidas entre 11 e 27 de junho e detalha os confrontos dos 12 grupos do torneio.
O Brasil será cabeça de chave do Grupo C e terá Marrocos, Escócia e Haiti como adversários na primeira fase da Copa do Mundo. A estreia da seleção brasileira está marcada para 13 de junho, em Nova York/New Jersey.
Na sequência, o time joga contra o Haiti, na Filadélfia, e encerra a participação na fase de grupos diante da Escócia, em Miami.
Calendário completo da Copa do Mundo 2026
Grupo A
11 de junho
- 16h — México x África do Sul — Cidade do México
- 23h — República da Coreia x FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) — Guadalajara
18 de junho
- 13h — FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) x África do Sul — Atlanta
- 22h — México x República da Coreia — Guadalajara
24 de junho
- 22h — FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) x México — Cidade do México
- 22h — África do Sul x República da Coreia — Monterrey
Grupo B
12 de junho
- 16h — Canadá x FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) — Toronto
- 16h — Catar x Suíça — São Francisco (Bay Area)
18 de junho
- 16h — Suíça x FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) — Los Angeles
- 19h — Canadá x Catar — Vancouver
24 de junho
- 16h — Suíça x Canadá — Vancouver
- 16h — FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) x Catar — Seattle
Grupo C
13 de junho
- 19h — Brasil x Marrocos — Nova York/New Jersey
- 22h — Haiti x Escócia — Boston
19 de junho
- 19h — Escócia x Marrocos — Boston
- 22h — Brasil x Haiti — Filadélfia
24 de junho
- 19h — Escócia x Brasil — Miami
- 19h — Marrocos x Haiti — Atlanta
Grupo D
12 de junho
- 22h — EUA x Paraguai — Los Angeles
- 8h — Austrália x FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) — Vancouver
19 de junho
- 1h — FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) x Paraguai — São Francisco (Bay Area)
- 16h — EUA x Austrália — Seattle
25 de junho
- 23h — FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) x EUA — Los Angeles
- 23h — Paraguai x Austrália — São Francisco (Bay Area)
Grupo E
14 de junho
- 14h — Alemanha x Curaçau — Houston
- 20h — Costa do Marfim x Equador — Filadélfia
20 de junho
- 17h — Alemanha x Costa do Marfim — Toronto
- 21h — Equador x Curaçau — Kansas City
25 de junho
- 17h — Equador x Alemanha — Nova York/New Jersey
- 17h — Costa do Marfim x Curaçau — Filadélfia
Grupo F
14 de junho
- 17h — Países Baixos x Japão — Dallas
- 23h — FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) x Tunísia — Monterrey
20 de junho
- 14h — Países Baixos x FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) — Houston
- 1h — Japão x Tunísia — Monterrey
25 de junho
- 20h — Japão x FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) — Dallas
- 20h — Tunísia x Países Baixos — Kansas City
Grupo G
15 de junho
- 22h — Irã x Nova Zelândia — Los Angeles
- 16h — Bélgica x Egito — Seattle
21 de junho
- 16h — Bélgica x Irã — Los Angeles
- 21h — Egito x Nova Zelândia — Vancouver
26 de junho
- 23h — Egito x Irã — Seattle
- 23h — Nova Zelândia x Bélgica — Vancouver
Grupo H
15 de junho
- 12h — Espanha x Cabo Verde — Atlanta
- 18h — Arábia Saudita x Uruguai — Miami
21 de junho
- 12h — Espanha x Arábia Saudita — Atlanta
- 18h — Uruguai x Cabo Verde — Miami
26 de junho
- 20h — Cabo Verde x Arábia Saudita — Houston
- 20h — Uruguai x Espanha — Guadalajara
Grupo I
16 de junho
- 16h — França x Senegal — Nova York/New Jersey
- 19h — FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) x Noruega — Boston
22 de junho
- 18h — França x FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) — Filadélfia
- 21h — Senegal x Noruega — Nova York/New Jersey
27 de junho
- 16h — França x Noruega — Boston
- 16h — Senegal x FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) — Toronto
Grupo J
16 de junho
- 22h — Argentina x Argélia — Kansas City
- 23h — Áustria x Jordânia — São Francisco (Bay Area)
22 de junho
- 14h — Argentina x Áustria — Dallas
- 0h — Jordânia x Argélia — São Francisco (Bay Area)
27 de junho
- 23h — Áustria x Argélia — Kansas City
- 23h — Jordânia x Argentina — Dallas
Grupo K
17 de junho
- 14h — Portugal x FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) — Houston
- 23h — Uzbequistão x Colômbia — Cidade do México
23 de junho
- 14h — Portugal x Uzbequistão — Houston
- 23h — Colômbia x FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) — Guadalajara
27 de junho
- 19h — Colômbia x Portugal — Miami
- 19h — FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) x Uzbequistão — Atlanta
Grupo L
17 de junho
- 17h — Inglaterra x Croácia — Dallas
- 20h — Gana x Panamá — Toronto
23 de junho
- 17h — Inglaterra x Gana — Boston
- 20h — Panamá x Croácia — Toronto
27 de junho
- 18h — Panamá x Inglaterra — Nova York/New Jersey
- 18h — Gana x Croácia — Filadélfia