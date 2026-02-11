Esporte

Copa do Mundo 2026: confira calendário completo da fase de grupos

Primeira fase vai de 11 a 27 de junho e reúne confrontos em sedes dos Estados Unidos, México e Canadá

Copa do Mundo 2026: calendário oficial reúne datas horários e cidades do Grupo A ao L (Getty Images)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 16h36.

A Fifa divulgou a tabela completa da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, com datas, horários e cidades-sede dos jogos da primeira fase. O calendário reúne partidas entre 11 e 27 de junho e detalha os confrontos dos 12 grupos do torneio.

O Brasil será cabeça de chave do Grupo C e terá Marrocos, Escócia e Haiti como adversários na primeira fase da Copa do Mundo. A estreia da seleção brasileira está marcada para 13 de junho, em Nova York/New Jersey.

Na sequência, o time joga contra o Haiti, na Filadélfia, e encerra a participação na fase de grupos diante da Escócia, em Miami.

Calendário completo da Copa do Mundo 2026

Grupo A

11 de junho

  • 16h — México x África do Sul — Cidade do México
  • 23h — República da Coreia x FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) — Guadalajara

18 de junho

  • 13h — FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) x África do Sul — Atlanta
  • 22h — México x República da Coreia — Guadalajara

24 de junho

  • 22h — FIFA (Dinamarca / Macedônia do Norte / República Tcheca / Irlanda) x México — Cidade do México
  • 22h — África do Sul x República da Coreia — Monterrey

Grupo B

12 de junho

  • 16h — Canadá x FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) — Toronto
  • 16h — Catar x Suíça — São Francisco (Bay Area)

18 de junho

  • 16h — Suíça x FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) — Los Angeles
  • 19h — Canadá x Catar — Vancouver

24 de junho

  • 16h — Suíça x Canadá — Vancouver
  • 16h — FIFA (Itália / País de Gales / Bósnia) x Catar — Seattle

Grupo C

13 de junho

  • 19h — Brasil x Marrocos — Nova York/New Jersey
  • 22h — Haiti x Escócia — Boston

19 de junho

  • 19h — Escócia x Marrocos — Boston
  • 22h — Brasil x Haiti — Filadélfia

24 de junho

  • 19h — Escócia x Brasil — Miami
  • 19h — Marrocos x Haiti — Atlanta

Grupo D

12 de junho

  • 22h — EUA x Paraguai — Los Angeles
  • 8h — Austrália x FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) — Vancouver

19 de junho

  • 1h — FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) x Paraguai — São Francisco (Bay Area)
  • 16h — EUA x Austrália — Seattle

25 de junho

  • 23h — FIFA (Turquia / Romênia / Eslováquia / Kosovo) x EUA — Los Angeles
  • 23h — Paraguai x Austrália — São Francisco (Bay Area)

Grupo E

14 de junho

  • 14h — Alemanha x Curaçau — Houston
  • 20h — Costa do Marfim x Equador — Filadélfia

20 de junho

  • 17h — Alemanha x Costa do Marfim — Toronto
  • 21h — Equador x Curaçau — Kansas City

25 de junho

  • 17h — Equador x Alemanha — Nova York/New Jersey
  • 17h — Costa do Marfim x Curaçau — Filadélfia

Grupo F

14 de junho

  • 17h — Países Baixos x Japão — Dallas
  • 23h — FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) x Tunísia — Monterrey

20 de junho

  • 14h — Países Baixos x FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) — Houston
  • 1h — Japão x Tunísia — Monterrey

25 de junho

  • 20h — Japão x FIFA (Ucrânia / Suécia / Polônia / Albânia) — Dallas
  • 20h — Tunísia x Países Baixos — Kansas City

Grupo G

15 de junho

  • 22h — Irã x Nova Zelândia — Los Angeles
  • 16h — Bélgica x Egito — Seattle

21 de junho

  • 16h — Bélgica x Irã — Los Angeles
  • 21h — Egito x Nova Zelândia — Vancouver

26 de junho

  • 23h — Egito x Irã — Seattle
  • 23h — Nova Zelândia x Bélgica — Vancouver

Grupo H

15 de junho

  • 12h — Espanha x Cabo Verde — Atlanta
  • 18h — Arábia Saudita x Uruguai — Miami

21 de junho

  • 12h — Espanha x Arábia Saudita — Atlanta
  • 18h — Uruguai x Cabo Verde — Miami

26 de junho

  • 20h — Cabo Verde x Arábia Saudita — Houston
  • 20h — Uruguai x Espanha — Guadalajara

Grupo I

16 de junho

  • 16h — França x Senegal — Nova York/New Jersey
  • 19h — FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) x Noruega — Boston

22 de junho

  • 18h — França x FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) — Filadélfia
  • 21h — Senegal x Noruega — Nova York/New Jersey

27 de junho

  • 16h — França x Noruega — Boston
  • 16h — Senegal x FIFA (Iraque / Bolívia / Suriname) — Toronto

Grupo J

16 de junho

  • 22h — Argentina x Argélia — Kansas City
  • 23h — Áustria x Jordânia — São Francisco (Bay Area)

22 de junho

  • 14h — Argentina x Áustria — Dallas
  • 0h — Jordânia x Argélia — São Francisco (Bay Area)

27 de junho

  • 23h — Áustria x Argélia — Kansas City
  • 23h — Jordânia x Argentina — Dallas

Grupo K

17 de junho

  • 14h — Portugal x FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) — Houston
  • 23h — Uzbequistão x Colômbia — Cidade do México

23 de junho

  • 14h — Portugal x Uzbequistão — Houston
  • 23h — Colômbia x FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) — Guadalajara

27 de junho

  • 19h — Colômbia x Portugal — Miami
  • 19h — FIFA (República Democrática do Congo / Jamaica / Nicarágua / Colômbia) x Uzbequistão — Atlanta

Grupo L

17 de junho

  • 17h — Inglaterra x Croácia — Dallas
  • 20h — Gana x Panamá — Toronto

23 de junho

  • 17h — Inglaterra x Gana — Boston
  • 20h — Panamá x Croácia — Toronto

27 de junho

  • 18h — Panamá x Inglaterra — Nova York/New Jersey
  • 18h — Gana x Croácia — Filadélfia
