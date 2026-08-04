Remo x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Remo e Santos se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 21h30, de Brasília, no Mangueirão, em Belém. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate sem gols na Vila Belmiro, a disputa segue completamente aberta. Quem vencer garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Como chega o Remo para o confronto

O Remo aposta na força da torcida no Mangueirão para tentar conquistar uma classificação inédita diante do Santos. O Leão Azul nunca venceu o Peixe em confrontos oficiais, mas chega confiante após segurar o empate fora de casa no duelo de ida.

O técnico Léo Condé deve repetir a base da equipe que atuou na Vila Belmiro. O zagueiro Zé Ivaldo e o volante Patrick seguem fora por questões contratuais, já que pertencem ao Santos. Já o defensor Duplexe Tchamba continua em recuperação de uma lesão muscular e deve permanecer como desfalque.

Como chega o Santos para o confronto

O Santos chega a Belém pressionado para confirmar a classificação, mas ainda convive com dúvidas importantes. O técnico Cuca aguarda a evolução do zagueiro Lucas Veríssimo, que deixou a última partida com dores na panturrilha direita e segue como dúvida.

Outra incógnita é Neymar. O camisa 10 tem um compromisso beneficente na véspera da partida, e sua presença em campo dependerá da liberação da comissão técnica. Caso não atue, Rony surge como principal alternativa para o ataque. Moisés, Vinícius Lira, Gustavo Henrique e Pepê Fermino continuam entregues ao departamento médico.

Onde assistir a Remo x Santos

TV: sportv e Premiere.

Prováveis escalações

Remo (Técnico: Léo Condé): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Leonel Picco, Zé Welison e Zé Ricardo; Jajá, Yago Pikachu e Alef Manga.

Santos (Técnico: Cuca): Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo (Adonis Frias), João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Neymar (Rony) e Gabigol.