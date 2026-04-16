Visitamos o estádio mais caro da Copa — e descobrimos o desafio de trocar a NFL pela Fifa

LOS ANGELES — Em Inglewood, na Califórnia, o estádio mais caro do mundo se prepara para ser a casa do primeiro jogo dos Estados Unidos na Copa de 2026.

O SoFi Stadium custou cerca de R$ 27,53 bilhões (US$ 5,5 bilhões na cotação atual) — mais do que o triplo dos outros dois principais palcos do Mundial, MetLife, em Nova Jersey, e Mercedes-Benz, em Atlanta, cada um orçado em US$ 1,6 bilhão.

Para chegar até aqui, precisou ser desmontado por dentro, esvaziado de cadeiras, arrancado de seu gramado artificial e reinventado a menos de dois meses da estreia do torneio.

Na quarta-feira, 15, equipes de obras concluíram a remoção da última seção desmontável de assentos para abrir espaço para a construção do gramado. E, nesta quinta-feira, 16, a EXAME visitou o estádio, ainda sem grama ou traves. Mas, segundo os responsáveis pelo estádio, tudo corre como o planejado.

A hora da mudança

O campo do SoFi precisa mudar radicalmente para receber a Copa.

Isso porque um estádio de futebol americano tem campo de 54 jardas de largura. Já a Fifa exige 74 jardas para partidas internacionais. Para abrir esse espaço, centenas de assentos foram temporariamente removidos.

O gramado artificial que serve ao Los Angeles Rams e ao Los Angeles Chargers será substituído por um híbrido de grama natural e fibras sintéticas, tecnologia já usada por clubes como o Arsenal, na Inglaterra, mas ainda incomum nos Estados Unidos.

A instalação vai além de simplesmente jogar rolos de grama no chão. O campo será elevado cerca de 75 centímetros em relação à sua posição atual, com um sistema de drenagem permeável a vácuo instalado em camadas, como um bolo.

Em cima, a grama — cultivada em fazendas especializadas no estado de Washington e transportada em caminhões refrigerados, rastreados minuto a minuto. "É a grama mais gerenciada do mundo", disseram especialistas envolvidos no projeto ao Yahoo Sports.

SoFi Stadium: estádio do primeiro jogo dos EUA ainda não tem grama — e nem trave (Tamires Vitorio/Exame)

Como o SoFi tem uma cobertura que bloqueia 65% da luz solar, manter a grama viva exige outro artifício: luminárias de LED que simulam a luz do sol ficam ligadas até 18 horas por dia entre as partidas. Mais de 30 funcionários (o dobro do necessário para manter um gramado artificial de time da NFL) serão responsáveis pela manutenção do campo durante todo o torneio. Haverá testes diários de solo, ajustes de irrigação e rolos reserva cultivados no estacionamento do próprio estádio, prontos para substituição de emergência. A previsão é que, em cerca de um mês a partir de agora, o campo comece a parecer um gramado de futebol — o que deixaria o estádio pronto a 28 dias da abertura do torneio. O nascimento do SoFi O SoFi não nasceu como estádio, mas como hipódromo. Por 75 anos, entre 1938 e 2013, o terreno em Inglewood abrigou o Hollywood Park, uma das pistas de corrida de cavalos mais tradicionais dos Estados Unidos. Quando a pista fechou, foi demolida para dar lugar a um dos projetos esportivos e urbanos mais ambiciosos da história recente americana: um complexo de 8,5 milhões de pés quadrados com hotel de luxo, restaurantes, cinema, espaços residenciais e, no centro de tudo, o maior estádio coberto do mundo. SoFi Stadium · Linha do tempo Da pista de cavalos ao estádio mais caro do mundo De 1938 a 2028 1938 Hollywood Park abre as portas Hipódromo inaugura em Inglewood, tornando-se uma das pistas de corrida de cavalos mais tradicionais dos EUA. 2013 Fim de uma era Hollywood Park fecha após 75 anos. O terreno é vendido para Stan Kroenke, dono do Los Angeles Rams. 2016 Obras começam Construção do SoFi Stadium tem início. Investimento de US$ 5,5 bilhões — o maior já registrado para um estádio esportivo. 2020 Inauguração sem festa O Lover Fest de Taylor Swift, previsto como evento de abertura, é cancelado pela Covid-19. O estádio abre vazio. 2022 Super Bowl LVI Primeiro grande evento com público. O LA Rams vence o Cincinnati Bengals diante de casa. 2023 Eras Tour: 6 noites, 420 mil pessoas Taylor Swift transforma o estádio em epicentro cultural. Os shows geram US$ 320 mi para a economia local e causam tremores sísmicos registrados pelo Caltech. 2026 Copa do Mundo 8 jogos, incluindo a estreia dos EUA contra o Paraguai no dia 12 de junho. O campo artificial vira gramado natural para a FIFA. 2028 Jogos Olímpicos de LA Cerimônias de abertura e encerramento. O campo vira piscina olímpica — a maior arena de natação da história dos Jogos. Fontes: Wikipedia · NBC Los Angeles · ESPN · abril de 2026 O plano original era inaugurá-lo com Taylor Swift. Em julho de 2020, o Lover Fest seria o evento de abertura do SoFi. A pandemia cancelou tudo. O estádio ficou vazio por meses. Sua primeira grande celebração com público só aconteceu em maio de 2021, num concerto beneficente para promover a vacinação contra a covid-19. Mas o SoFi compensou o atraso com juros. Em fevereiro de 2022, recebeu o Super Bowl LVI. Em agosto de 2023, Taylor Swift realmente estreou no estádio — não para dois shows como o previsto antes da pandemia, mas para seis. Os 70.240 ingressos foram vendidos todas as noites. No total, 420 mil pessoas passaram pelo estádio só para ver a The Eras Tour. Taylor Swift: cantora se apresentou no SoFi Stadium em 2023 (Allen J. Schaben / Los Angeles Times /Getty Images) O impacto foi estimado em US$ 320 milhões para o Produto Interno Bruto (PIB) do Condado de Los Angeles. Em uma das noites, pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) instalaram sensores sísmicos dentro e fora do estádio e detectaram 43 das 45 músicas tocadas foram detectadas como um pequeno tremor de terra. Nenhum outro show naquele verão — nem Metallica, nem Beyoncé — produziu sinais mais intensos do que os de Swift. SoFi Stadium · Recordes Números que impressionam Fatos e recordes do estádio mais caro do mundo Economia US$ 320 mi Impacto no PIB do Condado de LA só com as 6 noites da Eras Tour de Taylor Swift Shows 420 mil Pessoas nas 6 noites consecutivas de Taylor Swift em agosto de 2023 Ciência 43 de 45 Músicas detectadas como tremores sísmicos por sensores do Caltech durante os shows de Swift Campo +75 cm Altura que o gramado será elevado para a Copa, com drenagem a vácuo e equipe de 30 pessoas Futuro 2028 O campo vira piscina olímpica para os Jogos de LA — a maior arena de natação da história História 75 anos Duração do Hollywood Park, hipódromo no mesmo terreno antes do SoFi, de 1938 a 2013 Fontes: CBS News · Caltech · ESPN · Wikipedia · abril de 2026 O estádio também é protagonista em produções audiovisuais. Apareceu como a Frota Estelar na série Star Trek: Picard. Foi cenário de um episódio de The Idol. O primeiro filme-concerto da Eras Tour, exibido em cinemas no mundo todo, usa imagens gravadas nas três primeiras noites em Inglewood.

O dia mais esperado de todos

Na Copa de 2026, o SoFi — rebatizado temporariamente como "Los Angeles Stadium" pelas regras de patrocínio da Fifa — receberá oito partidas, incluindo o jogo de abertura dos Estados Unidos contra o Paraguai, no dia 12 de junho. Para o país anfitrião, aquele será o momento mais esperado do torneio. E o palco não poderia ser mais grandioso.

Mas o novo capítulo do estádio não para na Copa. Em 2028, o SoFi será o coração dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, sediando as cerimônias de abertura e encerramento. Para os Jogos, o campo receberá uma piscina olímpica — e tem a ambição de se tornar a maior arena de natação da história das Olimpíadas, com 38 mil espectadores.

Copa do Mundo 2026 · Estádios Custo de construção dos principais estádios Em bilhões de dólares americanos (US$) SoFi Stadium — Los Angeles US$ 5,5 bi MetLife Stadium — Nova York US$ 1,6 bi Mercedes-Benz Stadium — Atlanta US$ 1,6 bi AT&T Stadium — Dallas US$ 1,1 bi Estadio Azteca — Cidade do México ~US$ 500 mi Fontes: dados públicos de construção e renovação · valores aproximados · abril de 2026

É o tipo de versatilidade que só um lugar assim consegue entregar: hoje um campo de futebol americano, amanhã um gramado para a Copa do Mundo de futebol, depois uma piscina olímpica.

Em Inglewood, a menos de 30 quilômetros do centro de Los Angeles, uma antiga pista de cavalos virou o estádio mais caro, mais versátil e talvez mais sismicamente ativo do planeta. E a grama ainda nem chegou.