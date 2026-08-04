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PF mira familiares do senador Weverton em operação sobre fraudes no INSS

Investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões do INSS

Estela Marconi e André Martins

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 08h34.

Última atualização em 4 de agosto de 2026 às 08h36.

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 4, uma nova fase da Operação Sem Desconto para investigar suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao esquema de fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.

Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A investigação mira movimentações financeiras e patrimoniais que, segundo a PF, podem ter sido utilizadas para ocultar a origem e a destinação de recursos supostamente desviados. Segundo apurado pela EXAME, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) não é alvo direto da operação, mas familiares dele estão entre os investigados. O advogado Willer Tomaz também é alvo de mandados.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais realizadas, em tese, por meio de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com dinheiro em espécie.

De acordo com a corporação, o objetivo dessas operações seria ocultar a origem e o destino dos recursos supostamente obtidos no esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios do INSS.

As investigações continuam para esclarecer a origem do dinheiro, o destino dos repasses e a responsabilidade individual dos envolvidos.

Qual é a relação de Weverton Rocha com o caso?

Apesar de não ser alvo direto da operação desta terça-feira, Rocha já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão em dezembro do ano passado em outra fase da Operação Sem Desconto.

Na ocasião, a Polícia Federal afirmou que o senador teria se beneficiado de recursos desviados do INSS e o apontou como uma das lideranças ligadas ao empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", considerado peça-chave no esquema.

O senador negou irregularidades e afirmou, na época, que recebeu a decisão com surpresa e que prestaria os esclarecimentos necessários.

Esquema já teve mais de R$ 708 milhões desviados, diz PF

A Operação Sem Desconto investiga um esquema de cobranças associativas não autorizadas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS.

Segundo a Polícia Federal, um dos inquéritos já concluídos aponta que a organização criminosa desviou mais de R$ 708 milhões, recursos que teriam sido direcionados para empresas de fachada e utilizados para enriquecimento ilícito e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Entre os indiciados nesse inquérito estão o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, além de ex-dirigentes do instituto e do Ministério da Previdência.

As investigações sobre outras entidades e demais núcleos do esquema continuam em procedimentos separados.

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalINSS

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