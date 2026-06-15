Egito assusta Bélgica, mas gol contra muda jogo nesta segunda-feira, 15

A Bélgica estava perdendo por 1 a 0 para o Egito no Lumen Field, em Seattle, nos Estados Unidos, e sem conseguir criar oportunidades.

O primeiro tempo foi sofrido: sem chutes no gol, desorganizada e pressionada por uma seleção egípcia disciplinada que havia aproveitado a única grande chance que teve.

Foi quando um lançamento longo do goleiro egípcio Mostafa Shobeir causou caos na defesa belga — e Mohamed Hany transformou a confusão em um gol contra que empatou a partida em 1 a 1 no segundo tempo. E assim o placar ficou até o final, marcando o segundo empate desta segunda-feira, 15.

Thomas Meunier falhou no corte, e o cabeceio de volta de Nathan Ngoy para Thibaut Courtois ficou perigosamente curto, deixando Omar Marmoush na bola. No rebote da confusão, Hany desviou a bola para o próprio gol. O tento foi inicialmente creditado a Romelu Lukaku — que havia acabado de entrar —, mas a Fifa confirmou logo depois que o gol pertencia ao zagueiro egípcio.

Como o Egito abriu o placar

Antes do gol contra, o Egito havia produzido uma das surpresas da rodada ao sair na frente contra uma das favoritas do torneio. Aos 20 minutos, Mohamed Salah lançou Emam Ashour em profundidade, e o meia finalizou para fazer 1 a 0. Era o primeiro gol do Egito em uma Copa do Mundo desde 1990 — a seleção africana nunca havia vencido uma partida no Mundial em toda a sua história.

A Bélgica, que entrou em campo como favorita clara, passou o primeiro tempo sem um único chute no gol. Kevin De Bruyne acertou a trave numa cobrança de falta no segundo tempo. Jeremy Doku desperdiçou uma chance antes do intervalo. A equipe de Rudi Garcia parecia desconectada e sem o ritmo necessário para furar uma defesa egípcia que havia concedido apenas dois gols em dez jogos nas eliminatórias.

O que o resultado diz sobre o Grupo G

O Grupo G tem também Irã e Nova Zelândia — que jogaram mais cedo nesta segunda-feira, com vitória iraniana por 1 a 0. Um empate entre Bélgica e Egito deixaria os quatro times no início da chave com dinâmicas completamente abertas. Para a Bélgica, favorita ao título do grupo, o resultado seria mais um sinal de alerta numa Copa que está acumulando surpresas desde a abertura.

Para o Egito, um ponto contra a Bélgica seria histórico — a seleção nunca havia avançado da fase de grupos em nenhuma das três Copas que disputou anteriormente. Para Mohamed Hany, o gol contra seria apenas o detalhe mais doloroso de uma partida em que sua seleção havia feito tudo certo até aquele momento.