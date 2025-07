Veja os primeiros classificados para o Mundial de Clubes 2029 e como os times são escolhidos

O Mundial de Clubes da FIFA 2029 já começa a ganhar forma, mesmo faltando quatro anos para sua realização.

A competição seguirá o formato quadrienal com 32 clubes, reunindo os principais campeões continentais e times classificados por ranking, consolidando-se como o maior torneio de clubes do planeta.

Times já confirmados para o Mundial de Clubes 2029

Até o momento, quatro clubes já garantiram sua vaga ao conquistar seus respectivos títulos continentais na temporada 2024/25:

– campeão da Liga dos Campeões da Ásia, com destaque para brasileiros como Roberto Firmino no elenco. Paris Saint-Germain (França) – campeão da UEFA Champions League 2024/25, conquistando seu primeiro título europeu com goleada na final contra a Inter de Milão.

– campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF 2025, após vitória expressiva sobre o Vancouver Whitecaps. Pyramids (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da CAF 2024/25, surpreendendo o favorito Mamelodi Sundowns na final.

Desses quatro, apenas o PSG participou da edição de 2025 do Mundial, enquanto os demais estrearão em 2029.

Critérios de classificação para o Mundial de Clubes 2029

As vagas para a competição são distribuídas com base em dois critérios principais:

Campeões continentais das seis confederações da FIFA: UEFA (Europa), CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), AFC (Ásia), CAF (África) e OFC (Oceania).

das seis confederações da FIFA: UEFA (Europa), CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), AFC (Ásia), CAF (África) e OFC (Oceania). Ranking quadrienal da FIFA : vagas adicionais para clubes com melhor desempenho no período entre edições.

: vagas adicionais para clubes com melhor desempenho no período entre edições. Vaga para o país-sede: o time indicado pela nação anfitriã também tem lugar garantido.

Distribuição das vagas por continente

Continente Número de vagas Europa (UEFA) 12 América do Sul (CONMEBOL) 6 América do Norte e Central (CONCACAF) 4 África (CAF) 4 Ásia (AFC) 4 Oceania (OFC) 1 País-sede 1

Expectativas e próximos passos

A vaga da América do Sul ainda será definida com base nos campeões da Copa Libertadores entre 2025 e 2028, além de dois clubes via ranking.

A sede do Mundial de 2029 ainda não foi anunciada oficialmente, mas o Brasil aparece como um dos candidatos mais fortes, com cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte cotadas para receber o evento.

A FIFA estuda ampliar o número de participantes em edições futuras, acompanhando a tendência de crescimento de suas competições, como a Copa do Mundo masculina de 2026 e a feminina de 2031, que terão 48 seleções.