Esporte

Fase de grupos copa 2026

Confira onde as seleções da Copa do Mundo 2026 irão treinar

Os locais de treino de todas as 48 seleções do mundial da Fifa já foram divulgados

Seleção do Irã: time será um dos poucos a não treinar nos Estados Unidos (Atta Kenare/AFP)

Seleção do Irã: time será um dos poucos a não treinar nos Estados Unidos (Atta Kenare/AFP)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de junho de 2026 às 08h10.

A 48 equipes classificadas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 já definiram seus centros de treinamento nos três países-sede, Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil ficará na região de Nova York-Nova Jersey, enquanto Argentina e Inglaterra se instalam em Kansas City.

Os chamados Team Base Camps (TBC) funcionarão como a "casa longe de casa" de cada seleção durante a fase de grupos, é nesses locais que jogadores, comissões técnicas e demais funcionários passarão boa parte do torneio, treinando, se recuperando e mantendo a rotina da competição.

Ao todo, são 48 centros de treinamento distribuídos pelos três países, com ampla predominância americana. 39 das 48 seleções ficarão nos Estados Unidos. Outras sete equipes — Colômbia, Irã, Coreia do Sul, México, África do Sul, Tunísia e Uruguai — terão suas bases no México, e apenas Canadá e Panamá ficarão em território canadense.

Impacto além das cidades-sede

Um dos aspectos mais relevantes da distribuição dos centros de treinamento é o alcance geográfico do torneio. Das comunidades que receberão seleções, 25 não são cidades-sede de partidas, o que, segundo a FIFA, amplia o impacto socioeconômico da Copa para além dos grandes palcos do Mundial.

"Os centros de treinamento das seleções são parte integrante da estrutura de qualquer Copa do Mundo da FIFA", afirmou Heimo Schirgi, Diretor de Operações da Copa do Mundo da FIFA 2026. "São neles que as equipes criam raízes, treinam, se recuperam e vivenciam o ritmo diário do torneio."

A seleção dos centros foi um processo que começou em 2024, com uma lista inicial de opções oferecida às potenciais classificadas. Após o sorteio dos grupos, em dezembro de 2025, as equipes escolheram suas bases a partir de mais de 60 opções, levando em conta a proximidade com as cidades onde disputariam as partidas da fase de grupos.

Onde o Brasil irá treinar?

A seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, estará instalada no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morris Township, Nova Jersey, como a base da seleção para a Copa do Mundo.

O centro pertence ao New York Red Bulls, da MLS, e figurou entre os espaços mais disputados pelas seleções no processo de escolha.

O complexo é um dos mais modernos da América do Norte: são oito campos em tamanho oficial, entre gramado natural e sintético, todos equipados com tecnologia de rastreamento por câmeras em múltiplos ângulos para análise tática e acompanhamento de desempenho individual. A área total chega a 80 acres.

Durante o Mundial, o espaço ganhará uma estrutura complementar com academia, refeitório e uma ala médica completa — incluindo laboratório de inovação e salas de fisioterapia voltadas à preparação e recuperação dos atletas.

Carlo Ancelotti celebrou a decisão. O treinador destacou em nota que o local reúne condições ideais para a pré-temporada e para o período competitivo, e agradeceu publicamente à recepção da equipe gestora do centro.

Inserida no Grupo C, a seleção brasileira terá pela frente Marrocos, Escócia e Haiti na fase de grupos. As partidas acontecerão em três cidades: Nova Jersey, Filadélfia e Miami, todas na Costa Leste do país.

Veja onde cada seleção vai treinar na Copa do Mundo 2026

SeleçãoCidadeCampo de treinamentoPaís
ArgéliaKansas CityUniversidade do KansasEUA
ArgentinaKansas CityCentro de Treinamento Sporting KCEUA
AustráliaÁrea da Baía de São FranciscoCentro de treinamento Oakland Roots/SoulEUA
ÁustriaGoletaUC Santa Barbara – Estádio HarderEUA
Arábia SauditaAustinEstádio do Austin FCEUA
BélgicaRentonCentro de treinamento do Seattle Sounders FCEUA
Bósnia e HerzegovinaSandyEstádio RSLEUA
BrasilNova York–Nova JerseyCentro de Treinamento Columbia ParkEUA
Cabo VerdeTampaWaters SportsplexEUA
CanadáVancouverCentro Nacional de Desenvolvimento do FutebolCanadá
ColômbiaGuadalajaraAcademia Atlas FCMéxico
Coreia do SulGuadalajaraChivas Verde ValleMéxico
Costa do MarfimFiladélfiaPhiladelphia UnionEUA
CroáciaAlexandriaEpiscopal High SchoolEUA
CuraçauBoca RatonUniversidade Florida AtlanticEUA
CatarSanta BarbaraWestmont CollegeEUA
EgitoSpokaneUniversidade GonzagaEUA
EquadorColumbusCentro de performance do Columbus CrewEUA
EscóciaCharlotteCharlotte FCEUA
EspanhaChattanoogaEscola BaylorEUA
Estados UnidosIrvineComplexo Esportivo Great ParkEUA
FrançaBostonUniversidade BentleyEUA
AlemanhaWinston-SalemUniversidade Wake ForestEUA
GanaBostonUniversidade BryantEUA
HaitiNova York–Nova JerseyUniversidade StocktonEUA
HolandaKansas CityCentro de Treinamento KC CurrentEUA
InglaterraKansas CityVila de Futebol SwopeEUA
IraqueGreenbrier CountyThe Greenbrier Sports Performance CentreEUA
IrãTijuanaCentro XoloitzcuintleMéxico
JapãoNashvilleNashville SCEUA
JordâniaPortlandUniversidade de PortlandEUA
MarrocosNova York–Nova JerseyEscola PingryEUA
MéxicoCidade do MéxicoCentro de Alto Rendimiento (CAR)México
NoruegaGreensboroUNC GreensboroEUA
Nova ZelândiaSan DiegoUniversidade de San Diego – Estádio ToreroEUA
PanamáNew TecumsethCentro de Treinamento NottawasagaCanadá
ParaguaiÁrea da Baía de São FranciscoComplexo de Futebol SpartanEUA
PortugalPalm Beach GardensGardens North County District ParkEUA
RD do CongoHoustonCentro de treinamento de HoustonEUA
África do SulPachucaCF Pachuca – Universidad Del FutbolMéxico
SenegalNova York–Nova JerseyUniversidade RutgersEUA
SuéciaDallasEstádio do FC DallasEUA
SuíçaSan DiegoSDJAEUA
TchéquiaDallasEstádio Mansfield MultipurposeEUA
TunísiaMonterreyCentro de Treinamento RayadosMéxico
TurquiaMesaCampos de Atletismo do ArizonaEUA
UruguaiCancúnCentro de Treinamento Mayakoba CancúnMéxico
UzbequistãoAtlantaCentro de Treinamento do Atlanta UnitedEUA
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