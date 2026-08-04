Juventude x Atlético-MG: horário, onde assistir e prováveis escalações

Juventude e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira, 4, às 19h30, de Brasília, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o empate sem gols no duelo de ida, disputado na Arena MRV, a decisão segue completamente aberta. Quem vencer garante vaga nas quartas de final, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

Como chega o Juventude para o confronto

O Juventude chega confiante para decidir a classificação diante da sua torcida. Vice-líder da Série B, a equipe comandada por Maurício Barbieri aposta na força do Alfredo Jaconi, onde faz uma campanha consistente e busca voltar às quartas de final da Copa do Brasil.

No primeiro confronto, o time gaúcho segurou o empate sem gols em Belo Horizonte e agora precisa de uma vitória simples para avançar. A equipe também carrega um retrospecto positivo como mandante na competição, sem derrotas em casa desde 2020.

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Atlético-MG viaja ao Rio Grande do Sul motivado pela vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Apesar do bom resultado, o técnico Eduardo Domínguez sabe das dificuldades que encontrará no Alfredo Jaconi e espera evitar que a classificação seja decidida nas penalidades.

Depois do empate na Arena MRV, o Galo precisa vencer para avançar no tempo normal. Caso o placar termine novamente empatado, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

Onde assistir a Juventude x Atlético-MG

TV: Amazon Prime Vídeo

Prováveis escalações

Juventude (Técnico: Maurício Barbieri): Jandrei; Gabriel, Titi e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Patryck Lanza; Fábio Lima, Marcos Paulo e Alisson Safira.

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez): Everson; Preciado (Natanael), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon, Bernard, Victor Hugo e Tomás Cuello (Dudu); Cassierra.